টাইমস অব ইসরাইলের প্রতিবেদন :গাজা দখলের পরিকল্পনায় ইসরায়েলি মন্ত্রিসভার অনুমোদন

ভিনিউজ ডেস্ক : গাজা উপত্যকা পুরোপুরি দখলের জন্য প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর পরিকল্পনায় অনুমোদন দিয়েছে ইসরায়েলের নিরাপত্তা মন্ত্রিসভা। শুক্রবার (৮ আগস্ট) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এক বিবৃতিতে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।
টাইমস অব ইসরাইলের প্রতিবেদনে বলা হয়, নিরাপত্তা মন্ত্রিসভা ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনীর গাজা দখল পরিকল্পনা অনুমোদন করেছে। একই সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে থাকা বেসামরিক জনগণকে মানবিক সহায়তা দেওয়ার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে।
বিবৃতিতে আরও জানানো হয়, হামাসের সঙ্গে যুদ্ধবিরতির বিনিময়ে ইসরায়েল যে পাঁচটি শর্ত দেবে, তার একটি তালিকা মন্ত্রিসভার অধিকাংশ সদস্য সমর্থন করেছেন। শর্তগুলো হলো—
এর আগে, বৃহস্পতিবার ফক্স নিউজকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে নেতানিয়াহু বলেন, সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান শেষ হলে গাজার শাসন এমন একটি বেসামরিক প্রশাসনের হাতে তুলে দেওয়া হবে, যারা ইসরায়েল ধ্বংসে উৎসাহী নয়। তবে কারা এই প্রশাসন পরিচালনা করবে, সে বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা জানাননি তিনি।
নেতানিয়াহু আরও বলেন, আমরা হামাসকে উৎখাত করতে চাই; কিন্তু গাজা নিজেদের কাছে রাখতে চাই না। আমরা একটি নিরাপত্তা বেষ্টনী চাই, তবে শাসন নয়। এমন আরব শক্তির হাতে গাজা দিতে চাই, যারা সঠিকভাবে শাসন করতে পারবে এবং আমাদের জন্য হুমকি হবে না।
এদিকে, বিরোধীদলীয় নেতা ইয়ার লাপিদ এই পরিকল্পনার তীব্র সমালোচনা করে বলেন, এটি মানে আরও যুদ্ধ, আরও জিম্মির মৃত্যু এবং বিপুল অর্থের অপচয়।