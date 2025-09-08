জ্যানিক সিনারকে হারিয়ে ইউএস ওপেন জিতলেন কার্লোস আলকারাজ

ইটালির জ্যানিক সিনারকে চার সেটে হারিয়ে পুরুষদের ইউএস ওপেনের খেতাব জিতলেন স্পেনের কার্লোস আলকারাজ। খেতাবের পাশাপাশি সিনারকে সরিয়ে র্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বর স্থানে উঠে এলেন তিনি।
খেলার প্রথম গেমেই সিনারের পয়েন্ট ব্রেক করে এগিয়ে যান আলকারাজ। আধঘণ্টার কিছু বেশি সময়ের মধ্যেই প্রথম সেটটি ৬-২-এ জিতে নেন তিনি। দ্বিতীয় সেটে অবশ্য আলকারাজকে দাঁড়াতে দেননি সিনার। ৬-৩-এ জেতেন দ্বিতীয় সেট। তৃতীয় সেটে ফের জ্বলে ওঠেন আলকারাজ। ৬-১-এ জেতেন তৃতীয় সেট। চতুর্থ সেটে মরিয়া চেষ্টা চালালেও শেষ পর্যন্ত ৬-৪-এ হেরে যান সিনার। চতুর্থ সেটে সুযোগ পেয়েও কাজে লাগাতে পারেননি সিনার। শেষে একটি নিখুঁত এস সার্ভ করে ম্যাচ জেতেন আলকারাজ।
এর আগে, শনিবার, আনিসিমোভাকে ৬-৩, ৭-৬ সেটে হারিয়ে ইউএস ওপেনের নারীদের খেতাব জেতেন সাবালেঙ্কা।
এদিন আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়ামে উপস্থিত ছিলেন ডনাল্ড ট্রাম্প। তার সুরক্ষার জন্য রবিবার খেলা দেরিতে শুরু হয়। বহু দর্শক অনেকক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে থাকার পর স্টেডিয়ামে ঢোকার সুযোগ পান। পরে, ট্রাম্প আসায়, দর্শকদের একাংশ তার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করেন।
-রয়টার্স