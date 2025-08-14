শ্বশুর হতে চলেছেন সচিন, বাগদান সেরে ফেললেন অর্জুন, পাত্রী কে জানেন?

ভিনিউজ ডেস্ক : বাগদান সেরে ফেললেন কিংবদন্তী ক্রিকেটার সচিন তেন্ডুলকরের ছেলে অর্জুন তেন্ডুলকর। বুধবার, মুম্বইয়ের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী রবি ঘাইয়ের নাতনি সানিয়া চান্দোকের সঙ্গে বাগদান সম্পন্ন করেছেন অর্জুন। এ দিনের বাগদান অনুষ্ঠানে দুই পক্ষের ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
২৫ বছর বয়সি অর্জুন তেন্ডুলকর বাঁহাতি ফাস্ট বোলিং অলরাউন্ডার। গোয়ার হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলেন তিনি। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের হয়েও খেলেছেন।
ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেল এবং আইসক্রিম ব্র্যান্ড ব্রুকলিন ক্রিমারির মালিক ঘাই পরিবার আতিথেয়তা এবং খাদ্য খাতে সুপরিচিত নাম। মুম্বইয়ের অন্যতম বিখ্যাত ব্যবসায়ী পরিবারের সন্তান হলেও তাঁর হবু স্ত্রী সানিয়া, লাইমলাইট থেকে দূরে থাকতে পছন্দ করেন। তিনি নিজেও একজন উদ্যোগপতি। লন্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্স-এর স্নাতক সানিয়া, মুম্বইয়ে ‘মিস্টার পজ’ নামে পোষ্যদের একটি সেলুন, স্পা এবং স্টোর-এর প্রতিষ্ঠাতা।
তেন্ডুলকর পরিবার বা ঘাই পরিবারের কেউই এই বাগদান সম্পর্কে কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেননি। বাগদান অনুষ্ঠানের কোনও ছবিও এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।
তেন্ডুলকর পরিবারে দীর্ঘদিনের যাতায়াত সানিয়ার ।তবে সানিয়া চান্দোক, অর্জুন তেন্ডুলকরের ছোটবেলার বান্ধবী বলে জানা গিয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত ছবি থেকে স্পষ্ট, দীর্ঘদিন ধরেই তেন্ডুলকর পরিবারে যাতায়াত আছে সানিয়ার। অর্জুনের বোন সারা তেন্ডুলকরেরও সঙ্গেও সানিয়ার বেশ কিছু ছবি আছে। তা থেকে বোঝা যায় সারার সঙ্গেও যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা আছে সানিয়ার।