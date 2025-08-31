জাতীয় নির্বাচন বানচাল করতে ষড়যন্ত্রের ডালপালা মেলতে শুরু করেছে: তারেক রহমান

ভিনিউজ ডেস্ক : জাতীয় নির্বাচন বানচাল করতে ষড়যন্ত্রের ডালপালা মেলতে শুরু করেছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তাই সকলকে সর্তক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।
তিনি বলেন, “ জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক থাকলে আমরা বিশ্বাস করি, কোনো ষড়যন্ত্রই বিএনপির অগ্রযাত্রাকে রুখতে পারবে না ইনশাআল্লাহ। সকলকে সর্তক থাকতে হবে।”
আজ রোববার বিকেলে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আলোচনা সভায় অনলাইনে যুক্ত হয়ে দেশের বর্তমান পরিস্থিতি তু্লে ধরে এই আহ্বান জানান তিনি।
রমনার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ‘বিএনপির প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য’ শীর্ষক এই আলোচনা সভা হয়।
গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার, আইনের শাসন এবং জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় জনগণের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে দলীয় নেতা-কর্মীদের আহ্বান জানান তিনি।
মি. রহমান বলেন, “ আসুন প্রতিষ্ঠাবার্ষিকের এই দিনে জনগণের কাছে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই- গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার, আইনের শাসন এবং জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার পথ থেকে বিএনপি যেমন অতীতে বিচ্যুত হয়নি। ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতেও আমরা বিচ্যুত হবো না। বিএনপির শেকড় এই বাংলাদেশ। জনশক্তি জনবল বিএনপির মনোবল।”
যতক্ষণ পর্যন্ত একটি অবাধ সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের সরাসরি ভোটে জনগণের কাছে দায়বদ্ধ জনগণের কাছে জবাবদিহিমূলক গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত গণতন্ত্র ঝুঁকিমুক্ত নয় বলে মন্তব্য করেন মি. রহমান।
“আগামী নির্বাচনকে ঘিরে অদৃশ্য শক্তি কাজ করছে। জনগণ লক্ষ্য করতে শুরু করেছেন নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের বাংলাদেশে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার সুযোগ বিনষ্ট করার ক্ষেত্রে সেই অশুভ শক্তির অপতৎপরতা সাম্প্রতিক সময় ধীরে ধীরে দৃশ্যমান হয়ে উঠছে” বলেন তিনি।