জাতিসংঘের সঙ্গে চুক্তি, ভাসানচরে রোহিঙ্গাদের আনন্দ মিছিল

ভাসানচর রোহিঙ্গা ক্যাম্পে জাতিসংঘের স্বীকৃতি দিয়ে চুক্তি স্বাক্ষরের সংবাদে রোহিঙ্গাদের মাঝে আনন্দের বন্যা বয়ে গেছে। অনেক রোহিঙ্গাই আনন্দ মিছিল করেছেন।

আজ রবিবার ভাসানচরে বেলা আড়াইটা থেকে তিনটা পর্যন্ত জাতিসংঘের স্বীকৃতি উদযাপনে রোহিঙ্গারা ক্যাম্প হেড ফোকালদের নেতৃত্বে একটি আনন্দ মিছিলের আয়োজন করে।

মিছিলটি সিআইসি অফিস (শেল্টার-০৯) থেকে হাসপাতাল রোড হয়ে ১ নং রোহিঙ্গা বাজারের সম্মুখে গিয়ে শেষ হয়। এসময় তারা WELCOME UN, WELCOME UNHCR, THANK YOU UN, WE ARE HAPPY AT BHASAN CHAR 2021 এমন স্লোগান সংবলিত বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড, ব্যানার নিয়ে আনন্দ মিছিলে অংশগ্রহণ করে।

আনন্দ মিছিলটি কোনো প্রকার অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই আনন্দঘন পরিবেশে শেষ হয় বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।