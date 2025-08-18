ছাড়তে হবে ক্রাইমিয়া ফেরত ও নেটোয় যোগদানের আশা, জেলেনস্কির সাথে বৈঠকের আগে ট্রাম্প

ভিনিউজ ডেস্ক : ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সাথে বৈঠকের আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, স্থায়ীভাবে যুদ্ধের অবসান চাইলে ইউক্রেনকে ক্রাইমিয়া ফেরত পাওয়া বা নেটোয় যোগদানের আশা ছাড়তে হবে।
ট্রুথ সোশ্যাল মিডিয়া প্লাটফর্মে ডোনাল্ড ট্রাম্প লিখেছেন, ”ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি অনেকটা তাৎক্ষণিকভাবে রাশিয়ার সাথে এই যুদ্ধ শেষ করতে পারেন, যদি তিনি চান, অথবা তিনি যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারেন।’’
“মনে করে দেখুন, কীভাবে এটি শুরু হয়েছিল, ওবামার আমলে ক্রাইমিয়া চলে গিয়েছিল (১২ বছর আগে, তখন একটাও গুলি ছোঁড়া হয়নি) আর ইউক্রেনের কখনো নেটোতে যোগদান হবে না। কিছু জিনিস কখনো বদলায় না!!’’ লিখেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প।
২০১৪ সালে ক্রাইমিয়া দখল করে নিয়েছিল রাশিয়া।
যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় সময় দুপুর একটা নাগাদ (বাংলাদেশ সময় রাত ১১টা) হোয়াইট হাউজে জেলেনস্কির সাথে ট্রাম্পের বৈঠক হবে। সেই সময় ইউরোপীয় নেতাদের সাথেও ট্রাম্পের বৈঠক হবে।
ওই বৈঠকে কিছু শর্ত মেনে নেওয়ার জন্য জেলেনস্কিকে ডোনাল্ড ট্রাম্প চাপ দিতে পারেন বলে ইউরোপীয় নেতারা আশঙ্কা করছেন।
পাশপাশি ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও নেটোর নেতারাও হোয়াইট হাউজে বৈঠকে থাকবেন। ইউরোপীয় নেতাদের মধ্যে ফ্রান্স, ইতালি, জার্মানি, যুক্তরাজ্য ও ফিনল্যান্ডের নেতাদের থাকার কথা রয়েছে।
তাদের এই বৈঠক হতে যাচ্ছে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে আলাস্কায় কয়েকদিন আগে ডোনাল্ড ট্রাম্পের বৈঠকের পর। সেই বৈঠকে স্থায়ীভাবে যুদ্ধের অবসান করার জন্য রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প।
-bbc bangla