ছবি নাও চলতে পারে, টাকা ফেরত দিন’, প্রযোজকের ফোনে স্তম্ভিত সোহা আলি খান

ভিনিউজ ডেস্ক : শ্যুটিং শেষ, তারপর প্রচার শুরু। কিন্তু তখনই ছন্দপতন। আচমকা ফোন প্রযোজকের। ছবি নাও চলতে পারে, তাই পারিশ্রমিক ফেরত চান তিনি। টাকা ফিরিয়েও দেন সোহা আলি খান।
২০০৬ সালে মুক্তি পেয়েছিল ‘রং দে বাসন্তী’ (Rang De Basanti)। শুধুমাত্র সমালোচক নয়, দর্শকদেরও প্রশংসা কুড়িয়েছিল এই ছবি। এই ছবির সঙ্গে যুক্ত সমস্ত অভিনেতাদের জীবনও বদলে দিয়েছিল ‘রং দে বাসন্তী’। তবে, সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে অভিনেত্রী সোহা আলি খান (Soha Ali Khan) জানালেন যে ছবিটি বানানোর সময় নির্মাতারা এই ছবির বক্স অফিস সাফল্য নিয়ে নিশ্চিত ছিলেন না, এমনকী আমির খানের মতো বড় তারকা থাকা সত্ত্বেও। প্রযোজকরা ছবির বাণিজ্যিক সম্ভাবনা নিয়ে এতটাই সন্দিহান ছিলেন যে, তাঁরা অভিনেতাদের পারিশ্রমিকের কিছু অংশ ফেরত চেয়েছিলেন।
A
এক সাক্ষাৎকারে সোহা বলেন, “কেউই আশা করেনি যে ছবিটি এত টাকা আয় করবে, বা মানুষের মনে এমনভাবে দাগ কাটবে। আসলে, যখন আমরা ছবির প্রচার করছিলাম, তখন প্রযোজকরা আমাদের ফোন করে বললেন, ‘আপনারা কি আমাদের দেওয়া পারিশ্রমিকের কিছু টাকা ফেরত দিতে পারবেন? কারণ আমরা নিশ্চিত নই যে এই ছবিটি ভালো ফল করবে।’ আমরা সবাই টাকা ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, ‘ঠিক আছে, হয়তো তাই হবে।’ কিন্তু ছবিটি একটি আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল। আর আমার জন্য, এটি আমার কর্মজীবনের একটি মোড় ছিল, যা আমার যাত্রায় সব সময় আলাদা হয়ে থাকবে।”
সোহা সেই বিখ্যাত তারকাদের নিয়ে শুটিংয়ের অভিজ্ঞতাও ভাগ করে নেন। এই ছবিতে আমির খান, আর. মাধবন, সিদ্ধার্থ, শারমান জোশী, অ্যালিস প্যাটন এবং অতুল কুলকার্নির মতো দক্ষ অভিনেতারা ছিলেন। তিনি বলেন, “আমরা প্রায় এক বছর ধরে শুটিং করেছি। পাঞ্জাব, রাজস্থান, দিল্লি এবং মুম্বাইয়ের মতো ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেছি। আমাদের ক্রু এবং কাস্টের মধ্যে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। আমরা প্রায়শই ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতাম, কারণ আমাদের সিনেম্যাটোগ্রাফার বিনোদ প্রধান একটি শট সুন্দরভাবে আলোয় সাজানোর জন্য অনেক সময় নিতেন, আর এটাই স্বাভাবিক। কখনও কখনও এতে অনেক ঘণ্টা, এমনকি অর্ধেক দিনও লেগে যেত। তাই আমরা সবাই একসঙ্গে অনেক সময় কাটিয়েছি। বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল, আর তখন আমরা ভাবতাম, ‘আমরা চিরকাল বন্ধু থাকব’ — কিন্তু এখন মনে হয় যেন এক জীবনে কথা হয়নি, যা পরে আমি বুঝতে পারি যে এমনটাই হয়ে থাকে।”
অন্যদিকে, সম্প্রতি আমির খান (Aamir Khan) একটি ইউটিউব চ্যানেলে জানিয়েছেন যে প্রথমে পরিচালক রাকেশ ওমপ্রকাশ মেহরা ছবির জন্য একটি ভিন্ন ক্লাইম্যাক্স ভেবেছিলেন, যেখানে অভিনেতারা প্রতিরক্ষা মন্ত্রীকে হত্যা করে শহর থেকে পালানোর চেষ্টা করেন এবং বিভিন্ন জায়গায় মারা যান। কিন্তু আমির এই ক্লাইম্যাক্স নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন না। আমির জানান, তিনি কীভাবে ছবির ক্লাইম্যাক্স বদলে দেন এবং একটি ভিন্ন ক্লাইম্যাক্স যোগ করেন, যা তিনি অনেক বছর আগে একটি গল্পের জন্য লিখেছিলেন।
আমির বলেন, “আমি অনেক বছর আগে একটা গল্প লিখেছিলাম। আমার সেই গল্পে দুজন ছেলে ছিল… এমন একটা পরিস্থিতি আসে যখন তাদের সমাজের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয়। তাই তারা একটি টেলিভিশন স্টুডিওতে ঢুকে পড়ে এবং সেটি দখল করে নেয়। তারা লাইভ সম্প্রচার শুরু করে যাতে তারা মানুষের সঙ্গে কথা বলতে পারে। আমি সেই অংশটি নিলাম এবং মেহরাকে বললাম যে আমার কাছে এই গল্পটি ছিল এবং আমি আর এটি তৈরি করব না কারণ ক্লাইম্যাক্সটি চলে গেছে… কিন্তু তিনি এটি পছন্দ করেন এবং আমরা সেই ক্লাইম্যাক্স দৃশ্যটি ‘রং দে বাসন্তী’তে জুড়ে দিই।”
