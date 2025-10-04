চট্টগ্রামে প্রবারণা পূর্ণিমা উদযাপিত আমি এই আর এই পর্তুগাল ভার্সেস

সম্মিলিত প্রবারণা পূর্ণিমা উদযাপন উপলক্ষে চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবের ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল খালেক মিলনায়তনে গত ২ অক্টোবর সাবেক জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা রিটন কুমার বড়ুয়ার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপি’র আহবায়ক আলহাজ্ব এরশাদ উল্লাহ।
উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপি’র সদস্য সচিব নাজিমুর রহমান।
বিশেষ অতিথি ছিলেন মহানগর বিএনপি’র যুগ্ম আহবায়ক (দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত) শওকত আজম খাজা, মহানগর বিএনপির সদস্য মোহাম্মদ জাফর।
স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ট্রাস্টি রুবেল বড়ুয়া। নেতৃবৃন্দের উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক রোটারিয়ান অমরেশ বড়ুয়া চৌধুরী, অর্থ সম্পাদক সুমন বড়ুয়া বাপ্পি। শনিবার – ৪ঠা অক্টোবর, ২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়
সম্মিলিত প্রবারণা পূর্ণিমা উদযাপন উপলক্ষে ৭১টি বৌদ্ধ ধর্মীয় সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে স্বেচ্ছাসেবক কার্ড ও উপহার বিতরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন
অক্টোবর ৩, ২০২৫
সাবেক ছাত্রনেতা প্রীতম বড়ুয়ার ডালিমের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত মহতি অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের আরও উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমেস্বেচ্ছাসেবক প্রধান প্রকৌশলী রণি বড়ুয়া চৌধুরী, তাপস বড়ুয়া,মি.কমল জ্যোতি বড়ুয়া, সজল বড়ুয়া, প্রকৌশলী চয়ন বড়ুয়া, সুজন কান্তি বড়ুয়া, সৌরভ চৌধুরী, পিয়াল বড়ুয়া রোহান, উদাস বড়ুয়া দোলন, প্রকৌশলী জয়তু বড়ুয়া, অনুপম বড়ুয়া, পিয়াস বড়ুয়া জয়, রুপেশ বড়ুয়া, প্রকৌশলী বিজয় বড়ুয়া, জুয়েল বড়ুয়া, কার্যনির্বাহী সদস্যদের মধ্যে যথাক্রমে প্রকৌশলী সীমান্ত বড়ুয়া, রোটারিয়ান সজীব বড়ুয়া ডায়মন্ড, অনুকর বড়ুয়া, দিবাকর বড়ুয়া জিংকি, কল্লোল বড়ুয়া, লায়ন ছোটন বড়ুয়া, সুষেণ বড়ুয়া ছোটন, বনরূপ বড়ুয়া অমি, রূপক বড়ুয়া, সুস্ময় বড়ুয়া, জয় বড়ুয়া, উৎসব বড়ুয়া, মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকা প্রধান চৈতী বড়ুয়া।
স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সমূহের মধ্যে রয়েছে ত্রিরত্ন সংঘ, সীবলী সংসদ, কন্হক বুড্ডিস্ট ইউনিটি, সম্যক, বৌদ্ধ ছায়াঙ্গন, বাংলাদেশ বুড্ডিস্ট কলেজ ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ বৌদ্ধ মানবিক ব্লাড ব্যাংক, মঙ্গল সংঘ, ধর্মচক্র, আর্যসংঘ, নন্দন, স্বপ্ন সিড়ি যুব সংঘ, আবির্ভাব, অগ্রদূত বৌদ্ধ সংগঠন, বুদ্ধজ্যোতি সংঘ, নবদূত, সম্বুদ্ধ ঐক্য পরিষদ, অলৌকিক সংঘ,আরণ্যক, বুড্ডিস্ট ইউনিটি, মহাবোধি মৈত্রীসংঘ, নির্বাণ, বাংলাদেশ বুড্ডিস্ট কাউন্সিল, সদ্ধর্মজ্যোতি, অগ্রগামী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, প্রজ্ঞাসারথী, সীবলী মানবিক ফাউন্ডেশন, মৈত্রীবন্ধন, সীবলী ফাউন্ডেশন, মানব কল্যাণ ধম্মকথা, বৌদ্ধ তরুণ, ছন্দক, সারনাথ, ত্রিশরণ, প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি, মৈত্রী মানবিক সংগঠন, আর্যমিত্র বুদ্ধ।
উল্লেখ্য যে, প্রতিটি সংগঠনকে বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ট্রাস্টি রুবেল বড়ুয়ার পক্ষ থেকে উপহার তুলে দেন অতিথিবৃন্দ।