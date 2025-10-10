গাজা শান্তি চুক্তি : ট্রাম্প, নেতানিয়াহুকে মোদীর ফোন

ভিনিউজ ডেস্ক : গাজা শান্তি চুক্তিতে ইসরায়েল ও হামাস রাজি হওয়ার পরই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প ও ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে ফোনে কথা বললেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এক্স-এ পোস্ট করে মোদী বলেছেন, ”আমার বন্ধু প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে ফোনে কথা বললাম। তাকে ঐতিহাসিক গাজা চুক্তির জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছি।”
মোদী বলেছেন, ”এর পাশাপাশি আমরা বাণিজ্য নিয়ে দুই দেশের মধ্যে আলোচনার পর্যালোচনাও করেছি। আলোচনা ভালোভাবে এগোচ্ছে। আগামী সপ্তাহগুলিতেও আমরা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের মধ্যে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।”
আরেকটি পোস্টে মোদী জানিয়েছেন, ”আমার বন্ধু নেতানিয়াহুকে গাজা শান্তিচুক্তির অগ্রগতির জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছি। আমরা এই চুক্তিকে স্বাগত জানাই। আমরা আবার বলেছি, বিশ্বের কোথাও কোনো আকারেই সন্ত্রাসবাদ গ্রহণযোগ্য নয়।”
– এএনআই, রয়টার্স