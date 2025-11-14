গণভোটের মাধ্যমে সংবিধান সংশোধন হয়ে যাবে না: সালাহউদ্দিন আহমদ

ভিনিউজ : গণভোট ও সংবিধান সংশোধন নিয়ে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, মনে রাখতে হবে কেবল গণভোটের মাধ্যমে আইন প্রণয়ন কিংবা সংবিধান সংশোধন হয়ে যাবে না। এর জন্য জাতীয় সংসদ গঠিত হতে হবে। এটাই বাংলাদেশের একমাত্র সার্বভৌম হাউস। যেখানকার কোনো আলাপ-আলোচনা, কার্যক্রম আদালতে চ্যালেঞ্জ করা যায় না।
শুক্রবার রাজধানীর শাহবাগে আয়োজিত এক সমাবেশে সালাহউদ্দিন আহমদ এসব কথা বলেন। ‘নারীর ওপর ক্রমবর্ধমান সহিংসতা ও অসম্মান: প্রতিরোধে প্রস্তুত সচেতন নারী সমাজ’ শীর্ষক মৌন মিছিলের আগে ওই সমাবেশ হয়। আয়োজন করে নারী ও শিশু অধিকার ফোরাম। এটি সরাসরি সম্প্রচার করা হয় বিএনপির মিডিয়া সেলের ফেসবুক পেজে।
গণভোট ও সংবিধান সংস্কার নিয়ে বৃহস্পতিবারও প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিলেন সালাহউদ্দিন আহমদ। প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের ভাষণের প্রতিক্রিয়ায় তিনি বলেছিলেন, ভাষণের মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টা নিজের সই করা জুলাই জাতীয় সনদ লঙ্ঘন করেছেন।
শুক্রবার শাহবাগের সমাবেশে বিএনপির স্থায়ী কমিটির এই সদস্য বলেন, ‘আমরা মনে করি কোনো আরোপিত আইন দিয়ে, আদেশ দিয়ে, কোনো রকমের জবরদস্তিমূলক প্রস্তাব দিয়ে জাতীয় সংসদের সার্বভৌমত্বে হস্তক্ষেপ করতে দিতে চাই না। জাতীয় সংসদের সার্বভৌমত্বকে ডিকটেড (কর্তৃত্ব নিয়ে কিছু বলা) করানোর মতো কোনো প্রস্তাব, আরোপিত বিষয় থাকতে পারে না, সেটা আমরা পুনরুচ্চারণ করছি।’
ব্যয় ও সময় সাশ্রয়ী হওয়ায় বিএনপি সংসদ নির্বাচনের দিন গণভোট আয়োজনকে স্বাগত জানিয়েছে বলেও উল্লেখ করেন সালাহউদ্দিন আহমদ। বলেন, গতকাল রাষ্ট্রপতির একটি আদেশ জারি করা হয়েছে। জুলাই জাতীয় সনদসহ সেই আদেশের ওপরে গণভোট আয়োজনের আহ্বান করা হয়েছে। জুলাই জাতীয় সনদ যেভাবে স্বাক্ষরিত হয়েছে, আমাদের দলের পক্ষ থেকে আমরা প্রতিশ্রুতি পালনে অঙ্গীকারবদ্ধ। এর বাইরে চাপিয়ে দেওয়া জনগুরুত্বপূর্ণ কোনো প্রস্তাব যদি দেওয়া হয় সেটি জনগণ বিবেচনা করবে।
প্রধান উপদেষ্টার ভাষণের প্রতিক্রিয়ায় বৃহস্পতিবার বিকেলে সালাহউদ্দিন আহমদ সাংবাদিকদের যে ব্রিফ করেছিলেন সেখানে বলেছিলেন, ‘সংসদের উচ্চকক্ষে পিআর জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের মাধ্যমে নোট অব ডিসেন্টে মীমাংসিত। এটি নতুন করে আরোপ করার কোনো সুযোগ নেই। এ ছাড়া সংবিধান সংস্কার পরিষদ নামে যে বডি, সেটি জাতীয় সংসদের কোনো পর্যায়ে গঠন, ঐকমত্য কমিশনে আলোচনার বিষয় ছিল না। এটি সম্পূর্ণ নতুন ধারণা।’
সালাহউদ্দিন আহমদ আরও বলেছিলেন, ‘সনদের বাইরের কোনো বিষয় যদি আরোপ করা হয়, তার সঙ্গে একমত হবো না এবং স্বাক্ষরে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি সেটি কোনো বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করবে না। আজও (বৃহস্পতিবার) বলতে চাই, যে আদেশটা জারি করা হয়েছে, সেটির মধ্যে অনেকগুলো আছে নিত্যনতুন, তাদের মনের মাধুরী মিশিয়ে প্রস্তাবগুলো করা হয়েছে।’