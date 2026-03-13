খুলনায় অটিজম আক্রান্ত শিশুদের মধ্যে ঈদ খাদ্য বিতরণ

ভিনিউজ : মানবিকতা ও সেবার চেতনা থেকে খুলনায় অটিজম আক্রান্ত দরিদ্র শিশুদের মধ্যে ঈদ খাদ্যসামগ্রী বিতরণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছে রোটারি ক্লাব অব এসকাটন ঢাকা। এই মানবিক উদ্যোগের নেতৃত্ব দেন রোটারির প্রাক্তন জেলা গভর্নর ড. ইশতিয়াক জামান এবং প্রশাসনিক সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করেন মাহমুদুল হাসান।
পবিত্র ঈদকে সামনে রেখে সুবিধাবঞ্চিত অটিজম শিশু ও তাদের পরিবারের মুখে হাসি ফোটানোর লক্ষ্যে এই খাদ্য বিতরণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয় খুলনা শহরে। কর্মসূচির অংশ হিসেবে হোস্ট ক্লাব হিসেবে যুক্ত হয় রোটারি ক্লাব অব এসকাটন ঢাকা এবং ক্লাবের পক্ষ থেকে পাঁচ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয়।
এই অর্থ ক্লাবের সভাপতির মাধ্যমে ক্লাবের পক্ষ থেকে প্রদান করা হয়। সেই অর্থ দিয়ে অটিজম আক্রান্ত দরিদ্র শিশুদের জন্য ঈদ খাদ্য প্যাকেজ বিতরণ করা হয়েছে। এর ফলে এসব বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু এবং তাদের পরিবারগুলোর মধ্যে ঈদের আনন্দ ছড়িয়ে দেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
রোটারির মূলমন্ত্র “সেবাই সর্বোচ্চ”—এই কর্মসূচির মাধ্যমে তারই প্রতিফলন ঘটেছে। সমাজের প্রতিটি মানুষের পাশে দাঁড়ানো, বিশেষ করে যারা যত্ন, সহমর্মিতা ও অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজন অনুভব করে,তাদের জন্য কাজ করাই এই উদ্যোগের লক্ষ্য।
ক্লাবের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এমন একটি মানবিক উদ্যোগে অংশ নিতে পেরে তারা সম্মানিত ও গর্বিত। ভবিষ্যতেও সমাজের অসহায় ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষের পাশে থেকে বিভিন্ন সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে।
আয়োজকদের পক্ষ থেকে বলা হয়, সম্মিলিত উদ্যোগ ও মানবিক সহমর্মিতার মাধ্যমেই একটি আরও সহানুভূতিশীল ও মানবিক সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব। এই কর্মসূচি সেই লক্ষ্য পূরণের পথে একটি ছোট হলেও অর্থবহ পদক্ষেপ। ✨