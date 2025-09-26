কোলকাতায় পূজা উদ্বোধন : পারিশ্রমিক নিয়ে এগিয়ে কোয়েল মল্লিক

হিন্দু সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গাপূজা। কলকাতায় ইতোমধ্যেই চলছে শেষ মুহূর্তের কাজ। এই উৎসবকে কেন্দ্র তৈরি হয় বহু মানুষের উপার্জনের পথও। সে রকমই একটি বিষয় হলো তারকাদের দিয়ে পূজা উদ্বোধন।
প্রতি বছরই বিভিন্ন ক্লাবগুলোতে তারকাদের নিয়ে আসা হয় পূজা উদ্বোধন করার জন্য। পর্দার প্রিয় চরিত্রদের দেখতে সেই মণ্ডপে উপচে পড়ে জনগণের ভিড়। কাদের পূজা কত বড় হলো? সেই নিয়ে চলে প্রতিযোগিতা।যত নামী তারকা পূজা উদ্বোধন করতে আসবেন, টাকার অঙ্কও ততটাই ভারি হবে।
কারো পারিশ্রমিক হাজারের ঘরে তো কারো অঙ্কটা লাখের ঘরে পৌঁছায়। পূজা উদ্বোধনে খোঁজ পড়ে বড় থেকে ছোট পর্দার তারকাদের।
পূজা উদ্বোধন করতে কত টাকা পারিশ্রমিক নিয়ে থাকেন তারকারা? শোনা গেছে, পূজা উদ্বোধনে সবচেয়ে বেশি পারিশ্রমিক নিয়ে থাকেন কোয়েল মল্লিক। সেই তুলনায় অনেক কম টাকা নিয়ে থাকেন টিভি তারকারা।
টালিউড কুইন পূজা উদ্বোধন করতে নিয়ে থাকেন বাংলাদেশি টাকায় পৌনে ৭ লাখ টাকা। তার থেকে কিছুটা কম পারিশ্রমিক দাবি করেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়।
তিনি ধার্য করেন সোয়া ৪ লাখ টাকা। এই একই পারিশ্রমিক দেবেরও। অন্যদিকে মিমি চক্রবর্তী পূজা উদ্বোধন করতে নিয়ে থাকেন সাড়ে ৩ লাখ টাকা।
শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায় উদ্বোধনের জন্য প্রায় সোয়া ৪ লাখ টাকা পারিশ্রমিক নেন।
শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে পারিশ্রমিক পৌনে ৩ লাখ টাকা। অঙ্কুশ হাজরাও নাকি পূজা উদ্বোধন করেন পৌনে ৩ লাখ টাকায়। সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পারিশ্রমিক নিয়ে থাকেন ২ লাখ টাকা। যশ দাশগুপ্তর জন্য প্রায় ২ লাখ টাকা ধরে রাখা যায়।
এ তো গেল বড় পর্দার অঙ্কটা। ছোট পর্দার তারকারা অর্থাৎ ড্রয়িং রুমের সঙ্গীদের আনতে গেলে কতটা বাজেট রাখতে হবে জানেন কি? যে ধারাবাহিকের টিআরপি যত বেশি তার দর ততটাই। পূজার প্রায় তিন মাস আগে থেকে তারকাদের খোঁজ পড়ে ক্লাবে-ক্লাবে। একসঙ্গে প্রায় ৫০ জন ছোট পর্দার তারকাদের উদ্বোধন কিংবা স্টেজ শো ম্যানেজ করেন একজনই।