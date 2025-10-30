কোটি কোটি টাকা তছরুপ! তদন্তের মাঝেই হাসপাতালে ছুটলেন শিল্পা?

সুদিন যেন ফিরছেই না কুন্দ্রা পরিবারে। ৬০ কোটি টাকা প্রতারণাকাণ্ডে রাজ কুন্দ্রাকে তলব করেছিল মুম্বইয়ের অর্থনৈতিক অপরাধদমন কমিশনের কর্মকর্তারা। যদিও এর মাঝেই নিজের রেস্তরাঁর নতুন শাখা খুলেছেন স্ত্রী শিল্পা শেট্টী। এর পর কিছু দিন যেতে না যেতেই হাসপাতালে ছুটতে হল তারকাদম্পতিকে।
সম্প্রতি একটি ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়েছে সমাজমাধ্যমে, যেখানে দেখা যাচ্ছে মুম্বইয়ের লীলাবতী হাসপাতালে হন্তদন্ত হয়ে ঢুকছেন শিল্পা। যদিও হাসপাতাল ছেড়ে বের হওয়ার সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন স্বামী রাজ। কী হল অভিনেত্রীর? জানা যাচ্ছে, অভিনেত্রী ঠিকই আছেন। কিন্তু, শিল্পার মা সুনন্দা শেট্টীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অভিনেত্রীর মায়ের সঙ্গে থাকেন তাঁর ছোট বোন শমিতা শেট্টী। মায়ের অসুস্থতা প্রসঙ্গে অভিনেত্রীর তরফে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেওয়া হয়নি।
গত কয়েক মাস ধরেই বার বার পুলিশি জেরার মুখে পড়তে হয়েছে শিল্পা ও তাঁর স্বামীকে। সম্প্রতি শিল্পা তাঁর ‘ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট’-এর যাবতীয় তথ্য গোয়েন্দাদের সঙ্গে ভাগ করে নেন। তাঁর বিজ্ঞাপনী সংস্থার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের যাবতীয় নথি ও আর্থিক লেনদেন সম্পর্কিত তথ্যও কর্মকর্তাদের হাতে তুলে দিয়েছেন অভিনেত্রী, খবর এমনই। সেপ্টেম্বর মাসে মুম্বই পুলিশের অর্থনৈতিক অপরাধদমন শাখা অভিনেত্রীর ব্যবসায়ী স্বামী রাজের বক্তব্য রেকর্ড করেছে। মুম্বই পুলিশ জানিয়েছে, দু’জনের বিরুদ্ধেই তদন্ত চলছে। তদন্তের স্বার্থেই আপাতত দেশের বাইরে পা রাখতে পারবে না এই দম্পতি।
-আনন্দ বাজার