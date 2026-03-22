কুমিল্লাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে দুর্ঘটনায় হতাহতদের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর শোক

ভিনিউজ : কুমিল্লাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে দুর্ঘটনায় হতাহতদের প্রতি শোক প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রীর। পাশাপাশি প্রতীকটি ঘটনার দ্রুত তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।
রোববার (২২ মার্চ) বিকেলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেওয়া এক বিবৃতিতে প্রধানমন্ত্রী এসব ঘটনায় উদ্বেগ ও দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, সম্প্রতি বগুড়ার ট্রেন দুর্ঘটনার পর আবারও কুমিল্লায় এমন প্রাণহানি অত্যন্ত বেদনাদায়ক।
প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন, কুমিল্লার রেলক্রসিং দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ তদন্তের মাধ্যমে দ্রুত খুঁজে বের করতে হবে। পাশাপাশি আহতদের সুচিকিৎসা নিশ্চিত করা এবং নিহতদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেন তিনি।
এ ঘটনায় সংশ্লিষ্টদের কোনো ধরনের অবহেলা প্রমাণিত হলে দৃষ্টান্তমূলক আইনি ব্যবস্থা নেওয়ারও নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। জানা গেছে, দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ দুটি এবং কুমিল্লা জেলা প্রশাসন একটি—মোট তিনটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। আগামী ৭২ ঘণ্টার মধ্যে এসব কমিটিকে প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে। ইতোমধ্যে দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগে কয়েকজনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
প্রধানমন্ত্রী এরই মধ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ও স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে একাধিকবার কথা বলেছেন বলেও বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়। এছাড়া ফেনী, হবিগঞ্জ, জামালপুরসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ঘটে যাওয়া পৃথক দুর্ঘটনায় নিহতদের প্রতিও শোক প্রকাশ করেন তিনি। আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও সহায়তা নিশ্চিতের নির্দেশ দেন।
বিবৃতিতে প্রধানমন্ত্রী বলেন, “ঈদের আনন্দঘন সময়ে এসব দুর্ঘটনা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। প্রতিটি জীবন মূল্যবান, প্রতিটি মৃত্যু অপূরণীয় ক্ষতি।” তিনি নিহতদের আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান।
জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকার বদ্ধপরিকর উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, রেলক্রসিং ব্যবস্থাপনা, সেতুর নিরাপত্তা ও সামগ্রিক পরিবহন খাতে বিদ্যমান দুর্বলতা চিহ্নিত করে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।