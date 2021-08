কলকাতার থিয়েটার রোডের ৮ নম্বর বাড়িটি চায় বাংলাদেশ

Social Share















মুক্তিযুদ্ধের সময় কলকাতার থিয়েটার রোডের ৮ নম্বর বাড়িটিতে ছিল প্রবাসী মুজিবনগর সরকারের কার্যালয়। সংরক্ষণের জন্য ঐতিহাসিক এ বাড়িটি ভারতের কাছে চেয়েছে বাংলাদেশ।

রবিবার (২৯ আগস্ট) মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার বিক্রম কুমার দোরাইস্বামীর কাছে এ দাবি জানান। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে মন্ত্রীর দপ্তরে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় মন্ত্রণালয়ের সচিব খাজা মিয়াসহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাতে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং দ্বিপাক্ষীয় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

এ সময় মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় গঠিত মুজিবনগর সরকারের স্মৃতিবিজড়িত কলকাতার থিয়েটার রোডের ৮ নম্বর বাড়ি বাংলাদেশের কাছে হস্তান্তরের অনুরোধ জানানো হয়। এ ছাড়া বীর মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের বৃত্তি, বীর মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা, মুজিবনগরে স্বাধীনতা সড়ক নির্মাণ বিষয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়।

মন্ত্রী এ সময় মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় সরকার এবং জনগণের সহায়তার কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেন। মহান মুক্তিযুদ্ধে জীবনদানকারী ভারতের মিত্রবাহিনীর কিছু সদস্যকে বাংলাদেশ সরকার সম্মাননা দিয়েছে উল্লেখ করে মন্ত্রী বাকি সদস্যদের সম্মাননা দেওয়ার সময় ঠিক করতে হাইকমিশনারকে অনুরোধ করেন।

ভারতীয় হাইকমিশনার বলেন, বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক পরীক্ষিত। মিত্রবাহিনীর সদস্যদের সম্মাননা প্রদান বাংলাদেশ-ভারত বন্ধুত্বকে আরো সুদৃঢ় করবে। আগামী ৬ ডিসেম্বর ভারত কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান দিবসে মুক্তিযুদ্ধে আত্মদানকারী ভারতের মিত্রবাহিনীর সদস্যদের সম্মাননা দেওয়া যেতে পারে বলে উল্লেখ করেন।

ভারতীয় হাইকমিশনার এ সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের অভূতপূর্ণ উন্নয়নের ভূয়সী প্রশংসা করেন। বাংলাদেশের পাশাপাশি ভারতীয় জনগণও বঙ্গবন্ধুকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে বলে তিনি উল্লেখ করেন। বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে বাংলাদেশের জনগণের আনন্দের অংশীদার হতে ভারত ইচ্ছুক বলে তিনি জানান।

মন্ত্রী এ সময় ভারতের হাইকমিশনারকে ‘Secret Documents of Intelligence Branch on Father of The Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman’ গ্রন্থটি উপহার দেন।