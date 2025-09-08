এবার দূর্গাপূজায় ১২০০ মেট্রিক টন ইলিশ ভারতে রপ্তানির অনুমতি দিয়েছে বাংলাদেশ সরকার

ভিনিউজ ডেস্ক : এ বছর দুর্গাপূজা উপলক্ষে এক হাজার ২০০ মেট্রিক টন ইলিশ ভারতে শর্তসাপেক্ষে রপ্তানির জন্য নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার।
ইলিশ মাছ রপ্তানি সংক্রান্ত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।
আজ সোমবার বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের রপ্তানি-২ শাখার উপসচিব এস এইচ এম মাগফুরুল হাসান আব্বাসী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
এ সংক্রান্ত এক খবরে এ তথ্য জানিয়েছে রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা বাসস।
এতে বলা হয়েছে, আগ্রহী রপ্তানিকারকগণের নিকট হতে আগামী ১১ ই সেপ্টেম্বর অফিস চলাকালীন সময়ের মধ্যে (বিকাল ৫টা পর্যন্ত) হার্ড কপিতে আবেদন আহবান করা যাচ্ছে।
আবেদনের সাথে সংশ্লিষ্ট রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স, ইআরসি, আয়কর সার্টিফিকেট, ভ্যাট সার্টিফিকেট, বিক্রয় চুক্তিপত্র, মৎস্য অধিদপ্তরের লাইসেন্সসহ সংশ্লিষ্ট দলিলাদি দাখিল করতে হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।
প্রতি কেজি ইলিশের ন্যূনতম রপ্তানি মূল্য ১২ দশমিক পাঁচ মার্কিন ডলার নির্ধারণ করেছে সরকার।
ইতোমধ্যে যারা আহ্বান ব্যতিরেকেই আবেদন করেছেন, তাদেরকেও নতুনভাবে আবেদন করতে হবে ।