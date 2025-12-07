এনসিপিসহ তিন দলের নতুন রাজনৈতিক মঞ্চ ‘গণতান্ত্রিক সংস্কার জোট’

প্রকাশিতঃ
নিউজ ডেস্ক
-

 

ভিনিউজ : ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে জাতীয় নাগরিক পার্টিসহ (এনসিপি) তিনটি রাজনৈতিক দল নতুন জোট ‘গণতান্ত্রিক সংস্কার জোট’ গঠনের ঘোষণা দিয়েছে। জোটে এনসিপির পাশাপাশি রয়েছে রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন এবং এবি পার্টি।

রোববার (৭ ডিসেম্বর) বিকেলে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম জোটের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন। তিনি বলেন, দেশের রাজনীতিতে গণতান্ত্রিক সংস্কার ও নাগরিক অধিকার রক্ষায় এই নতুন মঞ্চ কাজ করবে।

নাহিদ ইসলাম সংবাদ সম্মেলনে আরও বলেন, আগামী নির্বাচনে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা, স্বচ্ছ নির্বাচন এবং রাজনৈতিক সংস্কারের লক্ষ্যেই এই জোটের যাত্রা শুরু করছে ।

পূর্বের খবরচলতি সপ্তাহেই জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা: ইসি সানাউল্লাহ
পরবর্তি খবরবিশ্বকাপ ফাইনালে টিকিটের দাম ৬ হাজার ডলার

এই সংক্রান্ত আরো খবর...