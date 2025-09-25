এনডিটিভির প্রতিবেদন :ট্রেন থেকে পারমাণবিক অস্ত্র বহনে সক্ষম ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়ল ভারত!

ভিনিউজ ডেস্ক : পারমাণবিক অস্ত্র বহনে সক্ষম ‘অগ্নি প্রাইম’ নামের একটি মাঝারি পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষা চালিয়েছে ভারত। বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) প্রথমবারের মতো ট্রেনের ইঞ্জিনের ভ্রাম্যমাণ লঞ্চার থেকে এটি নিক্ষেপ করা হয়।
এনডিটিভির প্রতিবেদন অনুসারে, ভোরের দিকে দেশটির প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং এক্স-পোস্টে ক্ষেপণাস্ত্র উত্তোলনের ভিডিও শেয়ার করেছেন।
অস্ত্র পরীক্ষা ভারতের মতো দেশগুলোর কাছে স্বাভাবিক বিষয়, যেখানে ইতোমধ্যেই মাঝারি ও দীর্ঘ পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রের বিস্তৃত অস্ত্রাগার রয়েছে। তবে নতুন পরীক্ষাটিতে রেলসেবা ব্যবহার করে দেশটির যে কোনো প্রান্ত থেকে ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়ার সুবিধা পাওয়া যাবে।
এনডিটিভি আরও জানিয়েছে, পারমাণবিক অস্ত্র বহনে সক্ষম ‘অগ্নি প্রাইম’র পাল্লা ২০০০ কিলোমিটার। এর মধ্য দিয়ে ভারত রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনের মতো অভিজাতদের তালিকায় যুক্ত হলো – যারা রেলসেবা ব্যবহার করে আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করতে সক্ষম।
উত্তর কোরিয়াও একই রকম ক্ষমতা দাবি করেছে। ২০২১ সালে তারা বলেছিল, রেলপথ-চালিত ব্যবস্থা থেকে উৎক্ষেপিত ক্ষেপণাস্ত্রগুলো তাদের পূর্ব উপকূলে একটি লক্ষ্যবস্তুতে সঠিকভাবে আঘাত করেছে। জাপান এবং দক্ষিণ কোরিয়া উৎক্ষেপণের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেছেন, ‘এই ধরণের প্রথম উৎক্ষেপণটি বিশেষভাবে ডিজাইন করা, রেল-ভিত্তিক মোবাইল লঞ্চার থেকে (উৎক্ষেপণ) করা হয়েছিল। এটি কোনো পূর্বশর্ত ছাড়াই রেল নেটওয়ার্কে চলাচল করার ক্ষমতা রাখে, যা প্রতিক্রিয়ার সময় কমিয়ে দেয় এবং ক্রস কান্ট্রি গতিশীলতা প্রদান করে।’
তিনি উল্লেখ করেন, ‘এই সফল পরীক্ষা ভারতকে সেই নির্বাচিত দেশগুলোর মধ্যে স্থান দিয়েছে, যারা চলমান রেল নেটওয়ার্ক থেকে ক্যানিস্টারাইজড-লঞ্চ সিস্টেম তৈরি করেছে।’