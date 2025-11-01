একুশে টেলিভিশনের সাবেক প্রধান বার্তা সম্পাদক ড. অখিল পোদ্দারের বাবা পরলোকে

ভিনিউজ : একুশে টেলিভিশনের সাবেক প্রধান বার্তা সম্পাদক ড. অখিল পোদ্দারের বাবা অমল কৃষ্ণ পোদ্দার পরলোকগমন করেছেন। শনিবার দুপুর ২ টার দিকে কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলার বরইচারা গ্রামে নিজ বাডিতে তাঁর মৃত‍্যু হয়। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯। আড়াই মাস আগে তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। হাসপাতালে টানা চিকিৎসার নেয়ার পর কিছুদিন ধরে তিনি বাড়িতেই ছিলেন। তাঁর মৃত‍্যুতে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি, বাংলাদেশ ক্রাইম রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ, হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, স্কুল অফ হিউম্যানিজম, বাউল সাধক আমদ আলী সাঁইজী সেবা সংঘসহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ গভীর দুঃখ প্রকাশ করে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন । মৃত‍্যুকালে তিনি দুই ছেলে ও দুই মেয়েসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন

