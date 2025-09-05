একা ছাড়ব না মেয়েকে কখনো : আলিয়া ভাট

বলিউড অভিনেত্রী আলিয়া ভাট এখন তার জীবনের এক নতুন অধ্যায় পার করছেন। একদিকে যেমন তার পেশাগত ব্যস্ততা তুঙ্গে, অন্যদিকে তিনি তার মেয়ে রাহার মাতৃত্বের স্বাদ উপভোগ করছেন।
ভারতীয় গণমাধ্যমে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, আলিয়া তার মেয়ে রাহার সঙ্গে সময় কাটানোর জন্য নিজের জীবনধারা নতুন করে সাজিয়েছেন। সন্তান জন্মের পর আলিয়া বেশ কিছুদিন কাজ থেকে বিরতি নিয়েছিলেন।
তবে তার পেশাজীবনের ব্যস্ততা আবার বেড়ে চলেছে। এই পরিস্থিতিতে আলিয়া তার স্বামী রণবীর কাপুরের কাছ থেকে পূর্ণ সমর্থন পেয়েছেন।
আলিয়ার কথায়, ‘মেয়ের জন্মের পরেই আমরা একটা সিদ্ধান্তে আসি যে, মেয়েকে কখনো একা ছাড়ব না । রাহাকে কখনও আমি দেখব, কখনও রণবীর। যার যখন কাজ থাকবে, অন্যজন ছুটি নিয়ে আমরা সন্তানের কাছে থাকব।’
অভিনেত্রীর ভাষ্যে, ‘আমরা দিনের পুরোটা সময় তার সঙ্গে থাকি। তবে রাহা নিজেও ব্যস্ত, ওর বিভিন্ন ক্লাস থাকে। দাদু-দিদার কাছে যায়। খেলতে যায়। আমার পরিবার ও সহকারীরাসহ এত গুলো লোক সহযোগিতা না করলে কিছুতেই সম্ভব হত না।’
উল্লেখ্য, এই মুহূর্তে রণবীর ও আলিয়ার দু’জনেই এক ছবিতে অভিনয় করছেন। ছবির নাম ‘লভ এন্ড ওয়ার’। শুটিং রাতে। তাই দু’জনকেই রাতটা বাইরে কাটাতে হচ্ছে।