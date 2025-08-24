একাত্তর ইস্যুতে পাকিস্তানের দাবির সঙ্গে একমত নয় ঢাকা: পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

ভিনিউজ : একাত্তর ইস্যুতে পাকিস্তানের উপ-প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দারের দাবির সঙ্গে ঢাকা একমত নয় বলে জানিয়েছেন। রোববার (২৪ আগস্ট) দুপুরে রাজধানীর হোটেল সোনারগাঁওয়ে দু’দেশের বৈঠক নিয়ে গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে আলাপকালে এমনটা জানান তিনি।

সংবাদ সম্মেলনে ইসহাক দারের দাবির সঙ্গে ঢাকা একমত কিনা, এমন প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, একমত হলে তো সমস্যা সমাধান হয়ে যেত। বৈঠকে আমরা আমাদের অবস্থান বলেছি, তারা তাদের অবস্থান বলেছে।

তৌহিদ হোসেন বলেন, ৫৪ বছরের সমস্যা নিশ্চয়ই একদিনের বৈঠকে সমাধান হবে না। আমরা পরস্পরের অবস্থান তুলে ধরেছি। এরমধ্যে আমরা তিনটি বিষয়ে নিজেদের অবস্থান তুলে ধরেছি। যারমধ্যে একটি বিষয়ে খানিকটা অগ্রগতি হয়েছে। তবে দুই পক্ষই একমত হয়েছে যে, অমীমাংসিত বিষয়গুলো আমাদের সমাধান করতে হবে।

পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, বাংলাদেশের অবস্থান পরিষ্কার, আমরা চাই হিসেব-নিকাশের মাধ্যমে টাকা-পয়সার ইস্যুর সমাধান হোক। আমরা চাই, যে গণহত্যা হয়েছে সেটার জন্য তারা দুঃখপ্রকাশ করুক, মাফ চাক। আর আটকে পড়া মানুষদের তারা ফেরত নিক।

এছাড়াও বৈঠকে দুই দেশের বহুমাত্রিক সম্পর্ক আরও দৃঢ় করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, বিশেষ করে বাণিজ্য বিনিয়োগের ক্ষেত্রে দু’দেশই গুরুত্বারোপ করেছে, যেটি সরাসরি বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের জনগণের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে।

তিনি বলেন, গত সরকারের আমলে পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক ইচ্ছাকৃতভাবে পিছিয়ে রাখা হয়েছিল। তবে আমরা পাকিস্তানের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক চাই, যেমনটা আমরা অন্যান্য বন্ধু দেশগুলোর সঙ্গে চাই।

উল্লেখ্য, রোববার দুপুরে বৈঠকের বিষয়ে গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে আলাপকালে পাকিস্তানের উপ-প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার দাবি করেন, একাত্তরের অমীমাংসিত বিষয় দুইবার সমাধান হয়েছে। একই সময় অতীত ভুলে সামনে এগিয়ে যাওয়ার দৃঢ় প্রত‍্যয়ও ব্যক্ত করেন ইসহাক দার।

