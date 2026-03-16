ইরানে হামলা অব্যাহত রাখতে ট্রাম্পকে আহ্বান সৌদি যুবরাজের

মধ্যপ্রাচ্যে চলমান উত্তেজনার মধ্যে ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান অব্যাহত রাখার জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে আহ্বান জানিয়েছেন সৌদি আরবের যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান। তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প-এর সঙ্গে যোগাযোগ করে ইরানের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেছেন বলে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে জানা গেছে।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, সম্প্রতি ইরানের বিভিন্ন সামরিক ও কৌশলগত স্থাপনায় যুক্তরাষ্ট্র ও তাদের মিত্রদের হামলা জোরদার হয়েছে। এসব হামলায় ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি, সামরিক অবকাঠামো ও যোগাযোগব্যবস্থাকে লক্ষ্যবস্তু করা হচ্ছে বলে জানা গেছে।
সৌদি যুবরাজের মতে, মধ্যপ্রাচ্যে স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে ইরানের সামরিক সক্ষমতা নিয়ন্ত্রণে রাখা জরুরি। এ কারণে তিনি যুক্তরাষ্ট্রকে চলমান সামরিক অভিযান অব্যাহত রাখার আহ্বান জানিয়েছেন।
অন্যদিকে ইরান এসব হামলাকে তাদের সার্বভৌমত্বের ওপর সরাসরি আঘাত হিসেবে উল্লেখ করেছে। তেহরান জানিয়েছে, দেশের নিরাপত্তা রক্ষায় তারা প্রয়োজনীয় সব ধরনের প্রতিক্রিয়া জানাতে প্রস্তুত রয়েছে।
বিশ্লেষকদের মতে, ইরানকে ঘিরে চলমান এই সামরিক উত্তেজনা দীর্ঘস্থায়ী হলে পুরো মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলে নতুন করে অস্থিরতা তৈরি হতে পারে। এতে বৈশ্বিক জ্বালানি বাজারসহ আন্তর্জাতিক রাজনীতিতেও বড় ধরনের প্রভাব পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।