ইরানে মার্কিন-ইসরায়েলি হামলায় সহস্রাধিক প্রাণহানির দাবি

যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সিরিজ হামলায় ইরানে এক হাজারেরও বেশি বেসামরিক মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন বলে দাবি করেছে একটি মানবাধিকার সংস্থা। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ‘হিউম্যান রাইটস অ্যাক্টিভিস্টস নিউজ এজেন্সি’ তাদের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হওয়া এ অভিযানে এখন পর্যন্ত ১ হাজার ৯৭ জন বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছেন।

সংস্থাটির দেওয়া তথ্যমতে, নিহতের তালিকায় ১৮১ জন শিশু রয়েছে যাদের বয়স ১০ বছরের কম। এছাড়া হামলায় আহত হয়েছেন ৫ হাজার ৪০২ জন, যার মধ্যে অন্তত ১০০ শিশু রয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় ইরানে কমপক্ষে ১০৪টি হামলা চালানো হয়েছে। এসব হামলার লক্ষ্যবস্তু হিসেবে সামরিক ঘাঁটির পাশাপাশি চিকিৎসা কেন্দ্র এবং ঘনবসতিপূর্ণ আবাসিক এলাকাকেও ব্যবহার করা হয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। বর্তমানে আরও হতাহতের খবর পর্যালোচনা করা হচ্ছে, যা নিহতের সংখ্যা আরও বাড়িয়ে দিতে পারে।

দক্ষিণ ইরানের একটি স্কুলে মার্কিন-ইসরায়েলি হামলায় নিহত শিক্ষার্থী ও কর্মীদের জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইরানি কর্মকর্তাদের ভাষ্যমতে, গত শনিবার ইসলামিক রেভোলিউশনারি গার্ড কর্পস (আইআরজিসি) ঘাঁটির নিকটবর্তী ওই স্কুলটিতে বিমান হামলায় ১৬০ জনেরও বেশি মানুষ নিহত হন। ইতোমধ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও সংবাদমাধ্যমে নিহতদের জানাজার শোকাবহ ছবি ছড়িয়ে পড়েছে।

বিবিসি নিউজ জানিয়েছে, ইরানি কর্তৃপক্ষের দেওয়া এই নিহতের সংখ্যা তারা স্বাধীনভাবে যাচাই করতে পারেনি। অন্যদিকে মার্কিন সামরিক বাহিনী জানিয়েছে, তারা স্কুলটিতে হামলার বিষয়টি খতিয়ে দেখছে। তবে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী দাবি করেছে যে, সংশ্লিষ্ট এলাকায় তাদের কোনো অভিযানের বিষয়ে তারা অবগত নয়।

