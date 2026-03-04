ইরানে ইসরাইলের ‘ব্যাপক বিমান হামলা’

ইরানের ভেতরে বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুতে ‘ব্যাপক বিমান হামলা’ চালানোর দাবি করেছে ইসরাইল। আজ ভোরে দেশটির সামরিক বাহিনী এই হামলার কথা নিশ্চিত করেছে।
জেরুজালেম থেকে বার্তা সংস্থা এএফপি জানায়, ইরানের একের পর এক ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়ার পাল্টা জবাবে ইসরাইল এ পদক্ষেপ নিয়েছে।
ইসরাইলি সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়, ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ কেন্দ্র, আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সামরিক অবকাঠামো লক্ষ্য করে এই হামলা চালানো হয়েছে।
এর আগে ইরান থেকে একের পর এক ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়লে রাতভর পুরো ইসরাইল জুড়ে সাইরেন বেজে ওঠে। এসব ক্ষেপণাস্ত্র ঠেকাতে ইসরাইলি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সক্রিয়ভাবে কাজ করেছে।
হামলায় বড় ধরনের কোনো ক্ষয়ক্ষতির তাৎক্ষণিক খবর পাওয়া যায়নি। তবে পুলিশ জানিয়েছে, তেল আবিব এলাকায় ক্ষেপণাস্ত্রের ধ্বংসাবশেষ পড়ে এক নারী সামান্য আহত হয়েছেন।