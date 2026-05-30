ইরানের বিরুদ্ধে আবারও যুদ্ধ শুরু করতে সক্ষম যুক্তরাষ্ট্র: হেগসেথ

ভিনিউজ : প্রয়োজনে ইরানের বিরুদ্ধে আবারও যুদ্ধ শুরু করার সক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রের রয়েছে বলে জানিয়েছেন মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ৷ সিঙ্গাপুরে একটি প্রতিরক্ষা সম্মেলনে বক্তব্য দেওয়ার সময় শনিবার তিনি এ কথা বলেন৷
হেগসেথ বলেন, ”প্রয়োজনে পুনরায় শুরু করার সক্ষমতা আমাদের রয়েছে৷ আমাদের মজুত এর জন্য যথেষ্ট, দেশে এবং বিশ্বজুড়ে৷” তিনি আরও বলেন, ইরান যাতে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করতে না পারে তা নিশ্চিত করা যুক্তরাষ্ট্রের বৈশ্বিক দায়িত্ব৷
সম্ভাব্য যুদ্ধবিরতি আলোচনা প্রসঙ্গে হেগসেথ বলেন, ইরানের সঙ্গে যেকোনো চুক্তিই ভালো চুক্তি হবে৷ তবে একই সঙ্গে সামরিক শক্তি প্রয়োগের সম্ভাবনা খোলা রাখার বার্তা দিলেন তিনি,যা মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে বলে বিশ্লেষকরা মনে করছেন৷
