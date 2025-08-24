ইউএসএ টুডে রিপোর্ট : যুক্তরাষ্ট্রের পর্যটন ভিসার ফি বাড়ছে প্রায় ১৫০ শতাংশ ।

যুক্তরাষ্ট্রের পর্যটন ভিসার ফি বাড়ছে প্রায় ১৫০ শতাংশ । আগামী ১ অক্টোবর থেকে যুক্তরাষ্ট্রের পর্যটন ভিসার (বি১/বি২) ফি বাড়তে যাচ্ছে। গত মাসে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের চাপের মুখে মার্কিন কংগ্রেসে পাস হয় ‘বিগ বিউটিফুল বিল’। ওই আইন অনুসারে দেশটির পর্যটন ভিসার ফি বাড়ানো হয়েছে ২৫০ ডলার।
শুক্রবার (২২ আগস্ট) এক প্রতিবেদনে ইউএসএ টুডে জানিয়েছে, এতদিন এই ভিসার ফি ছিল ১৮৫ ডলার। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সেটি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৩৫ ডলারে, যা এক লাফে ১৩৫ শতাংশেরও বেশি বৃদ্ধি।
বাংলাদেশি মুদ্রায় ৪৩৫ ডলার প্রায় ৫৩ হাজার টাকার সমান। দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, এই নতুন ফি মূলত ২০২৬ সাল থেকে কার্যকর হবে। তবে আইনগতভাবে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন অর্থবছর শুরু হচ্ছে আগামী ১ অক্টোবর থেকে, তাই ওই সময় থেকেই ফি কার্যকর হতে পারে। যদি তাই হয়, তবে বিশ্বের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের পর্যটন ভিসার ফি হবে সর্বোচ্চ।
মার্কিন কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এই অতিরিক্ত ফি ফেরতযোগ্য হতে পারে। কিন্তু কীভাবে এবং কোন সময়সীমার মধ্যে ফেরত দেওয়া হবে, তা স্পষ্ট নয়। তবে এতটুকু নিশ্চিত যে যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণের খরচ বেড়ে যাবে উল্লেখযোগ্যভাবে।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এখন পাঁচ সদস্যের একটি পরিবার যদি যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণে যেতে চায়, তাহলে কেবল ভিসা ফি বাবদই খরচ করতে হবে প্রায় ২ হাজার ডলার বা আড়াই লাখ টাকা। এর মাধ্যমে মূলত পর্যটন ভিসা আবেদন নিরুৎসাহিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে।
শুধু ছুটি কাটাতে যাওয়া পর্যটকরাই নন, এই সিদ্ধান্তের প্রভাব পড়তে পারে বড় ক্রীড়া আসরগুলোতেও। বিশেষ করে ২০২৬ সালের ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপ এবং ২০২৮ সালের লস অ্যাঞ্জেলস অলিম্পিকে।
বিশ্বজুড়ে দর্শক থেকে শুরু করে ক্রীড়াবিদ সবাইকে বাড়তি আর্থিক চাপে ফেলবে এই ফি বৃদ্ধি। বিশেষ করে স্বল্পআয়ের দেশের সাধারণ মানুষ এবং অ্যাথলেটদের জন্য যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ বা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ হয়ে উঠতে পারে বড় চ্যালেঞ্জ।