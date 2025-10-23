ইইউ’র শাখারভ পুরস্কার পেলেন কারাবন্দি দুই সাংবাদিক

২০২৫ সালের শাখারভ পুরস্কার পেয়েছেন বেলারুশের আন্দ্রেই পকজবুট এবং জর্জিয়ার এমজিয়া মাগুয়োবেলিৃ
‘অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ায়’ এ বছরের শাখারভ পুরস্কার পেলেন বেলারুশের আন্দ্রেই পকজবুট এবং জর্জিয়ার এমজিয়া মাগুয়োবেলি৷ দুজন সাংবাদিকই এই মুহূর্তে নিজের দেশে কারাবন্দি৷
বুধবার স্ট্রাসবুর্গে ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের প্রেসিডেন্ট রবের্তা মেতসোলা ২০২৫ সালের ‘ফ্রিডম অব থটস’ পুরস্কারজয়ী হিসেবে এই দুই সাংবাদিকের নাম ঘোষণা করেন৷ বেলারুশের সাংবাদিক আন্দ্রেই পকজবুট এবং জর্জিয়ার সাংবাদিক এমজিয়া মাগুয়োবেলি সম্পর্কে তিনি বলেন, ‘‘শুধু নিজের কাজ করা এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য দুজন সাংবাদিকই এখন মিথ্যা মামলায় কারাগারে৷ তাদের সাহস তাদেরকে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের সংগ্রামের প্রতীক করে তুলেছে।’’
পোলিশ-বেলারুশিয়ান সাংবাদিক আন্দ্রেই পকজবুট পোল্যান্ডের গাজেতা ভিবোর্জা’র প্রতিনিধি৷ ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বেলারুশে ৫২ বছর বয়সি এই সাংবাদিকের আট বছরের কারাদণ্ড হয়৷ অন্যদিকে জর্জিয়ার এমজিয়া মাগুয়োবেলিকে দু’বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয় গত আগস্ট মাসে৷ এক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ‘প্রতিরোধ, হুমকি অথবা সহিংসতা’র অভিযোগে এই সাজা দেয়া হয় তাকে৷
