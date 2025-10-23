ইইউ’র শাখারভ পুরস্কার পেলেন কারাবন্দি দুই সাংবাদিক

বেলারুশের সাংবাদিক আন্দ্রেই পকজবুট (বাঁ দিকে) এবং জর্জিয়ার এমজিয়া মাগুয়োবেলিবেলারুশের সাংবাদিক আন্দ্রেই পকজবুট (বাঁ দিকে) এবং জর্জিয়ার এমজিয়া মাগুয়োবেলি
২০২৫ সালের শাখারভ পুরস্কার পেয়েছেন বেলারুশের আন্দ্রেই পকজবুট এবং জর্জিয়ার এমজিয়া মাগুয়োবেলিৃ
‘অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ায়’ এ বছরের শাখারভ পুরস্কার পেলেন বেলারুশের আন্দ্রেই পকজবুট এবং জর্জিয়ার এমজিয়া মাগুয়োবেলি৷ দুজন সাংবাদিকই এই মুহূর্তে নিজের দেশে কারাবন্দি৷
বুধবার স্ট্রাসবুর্গে ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের প্রেসিডেন্ট রবের্তা মেতসোলা ২০২৫ সালের ‘ফ্রিডম অব থটস’ পুরস্কারজয়ী হিসেবে এই দুই সাংবাদিকের নাম ঘোষণা করেন৷ বেলারুশের সাংবাদিক আন্দ্রেই পকজবুট এবং জর্জিয়ার সাংবাদিক এমজিয়া মাগুয়োবেলি সম্পর্কে তিনি বলেন, ‘‘শুধু নিজের কাজ করা এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য দুজন সাংবাদিকই এখন মিথ্যা মামলায় কারাগারে৷ তাদের সাহস তাদেরকে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের সংগ্রামের প্রতীক করে তুলেছে।’’
পোলিশ-বেলারুশিয়ান সাংবাদিক আন্দ্রেই পকজবুট পোল্যান্ডের গাজেতা ভিবোর্জা’র প্রতিনিধি৷ ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বেলারুশে ৫২ বছর বয়সি এই সাংবাদিকের আট বছরের কারাদণ্ড হয়৷ অন্যদিকে জর্জিয়ার এমজিয়া মাগুয়োবেলিকে দু’বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয় গত আগস্ট মাসে৷ এক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ‘প্রতিরোধ, হুমকি অথবা সহিংসতা’র অভিযোগে এই সাজা দেয়া হয় তাকে৷
