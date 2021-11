আমেরিকায় পড়াশোনা

বাংলাদেশ থেকে অনেকেই জানতে চান, আমেরিকায় পড়াশুনা করতে আসার জন্য কী করতে হবে? আমার এ লেখাটি তাঁদের জন্য। প্রথমে ঠিক করতে হবে, আমেরিকায় এসে কী করবেন? পড়াশুনা নাকি কাজ (অর্থ উপার্জন)। যদি উত্তর পরেরটা হয় তাহলে আমার পরামর্শ, দেশে ভালো কিছুর চেষ্টা করেন। আর পড়াশুনা করতে চাইলে ভেবে দেখুন সামর্থ্য কতটা আছে।

আমেরিকান বেশির ভাগ বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে TOEFL দরকার হয়। কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় আইইএলটিএসও বিবেচনা করা হয়। TOEFL টেস্ট অনলাইন সিস্টেমে ৯০-১০০ পেতে হবে। TOEFL অনেক সহজ ২০-৩০ দিন নিয়মিত অনুশীলন করলে আশানুরূপ ফল পাওয়া সম্ভব। দেখুন:

www.ets.org/toefl

www.ets.org/bin/getprogram.cgi?test=toefl

www.ets.org/toefl/ibt/prepare/quick_prep/

GRE/GMAT Preparation:

মাস্টার্স বা পিএইচডি করতে জিআরই আর এমবিএ করতে জিএমএটি স্কোর দরকার। কিছু কিছু বিষয়ে অবশ্য কোনটাই লাগে না। তবে জিএমএটি-জিআরই স্কোরের ওপর নির্ভর করে টিএ অথবা আরএ হিসেবে কাজ করার সুযোগ। তাই একটু কষ্ট হলেও বাংলাদেশ থেকে এটা করে আসাই ভালো। আর ভিসা পাওয়ার ক্ষেত্রেও এতে কিছু সুবিধা পাওয়া যায়। তিন মাস ভালোভাবে অনুশীলন করলে আশানুরূপ ফল পাওয়া সম্ভব। এ জন্য ক্লিক করুন:

www.ets.org/gre

mygre.ets.org/greweb/action/RegPortal then select Bangladesh

www.ets.org/gre/revised_general/prepare/disabilities

আবেদনপ্রক্রিয়া: আমেরিকায় প্রতিবছর অনেক শিক্ষার্থী পড়াশোনার জন্য আবেদন করেন। ভিসাপ্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে তাই অনেক সময় দরকার হয়। এক বছর আগেই পছন্দমতো জায়গায় আবেদন করা উচিত। প্রতি আবেদনের জন্য ৩০ থেকে ১০০ ডলার ফি প্রদান করতে হয়। যত খুশি ততগুলি কলেজে আবেদন করা যায়। কিন্তু আবেদনের আগে ভালো করে তাদের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা আপনি মেটাতে পারবেন কি না, দেখে নিন।

ভিসা আবেদন: অনেকে ভিসা আবেদন আর পড়াশুনার আবেদন গুলিয়ে ফেলেন। কলেজ যদি আপনার আবেদনে সাড়া দেয় তাহলে তারা আই ২০ (অনুমোদনপত্র) পাঠাবে। তখন আমেরিকান ভিসার জন্য আবেদন করতে হবে।



নিচের কলেজগুলিতে পড়তে জিএমএটি-জিআরই লাগে না।

1.University of Dayton – GRE is optional for all engineering programs.

2. Stevens Institute of Technology.

3. New Mexico state University for Masters in Computer Science.

4. University of Nebraska-Lincoln

5.University of Pittsburg – GRE score not required for Materials Science and Engineering.

আরও তথ্য জানতে ভিজিট করুন: www.msinus.com/content/universities-without-gre-225/

অমিত বিশ্বাস

বোস্টন, যুক্তরাষ্ট্র