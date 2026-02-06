আমি সেবক হয়ে আপনাদের পাশে থাকতে চাই-এস এম জিলানী

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধিঃ
গোপালগঞ্জ-৩(কোটালীপাড়া-টুঙ্গিপাড়া)নির্বাচনী আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ও স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় সভাপতি এস এম জিলানী বলেছেন, আমি আপনাদের কাছে কোন রাজনৈতিক দলের নেতা বা এমপি হয়ে থাকতে চাই না।আমি সেবক হয়ে আপনাদের পাশে থাকতে চাই।আপনারা আমাকে একটি বারের মতো ভোট দিয়ে আপনাদের পাশে থাকার সুযোগ করে দিন।আমি নির্বাচিত হতে পারলে আপনাদেরকে সাথে নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে এলাকার উন্নয়ন করবো।
আজ শুক্রবার সকালে কোটালীপাড়া উপজেলার সাদুল্লাপুর ইউনিয়নের উত্তর হাজরাবাড়ী দুর্গা মন্দির চত্ত্বরে স্থানীয় বিএনপি আয়োজিত উঠান বৈঠকে তিনি এ সব কথা বলেন।
তিনি আরো বলেন,আমি যদি নির্বাচিত হতে পারি তা হলে এ এলাকাকে শান্তি-সম্প্রীতির আবাসভূমিতে পরিনত করবো।খেলাধুলার প্রসার ঘটিয়ে একটি মাদকমুক্ত সমাজ গড়ে তুলবো।
উপস্থিত জনগণকে উদ্দেশ্য করে এস এম জিলানী বলেন,বিএনপি ক্ষমতায় গেলে ৪ কোটি গৃহিনীকে ফ্যামিলী কার্ড দেওয়া হবে।এই কার্ডের মাধ্যমে প্রতিটি পরিবার প্রতি মাসে আড়াই হাজার টাকার নিত্যপণ্য ক্রয় করতে পারবে।এ ছাড়া কৃষকদেরকে কৃর্ষি কার্ড দেওয়া হবে। কৃষকরা এই কার্ডের মাধ্যমে বিনামূল্যে সার,বীজসহ নানা সুযোগ সুবিধা পাবে।স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়নে দেশের প্রতিটি পরিবারের সদস্যদেরকে দেওয়া হবে স্বাস্থ্য কার্ড।
এ সময় উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আবুল বশার হাওলাদার,বিএনপি নেতা কাজী অমিত মাহমুদ,নজরুল ইসলাম মহিন, এডভোকেট ইলিয়াছ হায়দার,অনিমেষ গাইনসহ স্থানীয় বিএনপির নেতৃবৃন্দ তার সাথে ছিলেন।