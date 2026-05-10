আমি বলিনি ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে: ট্রা

ভিনিউজ : মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, ”আমি বলিনি ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। আমি বলেছি, তারা পরাজিত হয়েছে।” মার্কিন টেলিভিশন নেটওয়ার্ক এবিসিকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, “আমরা ইরানকে পারমাণবিক অস্ত্র পেতে দিতে পারি না, কারণ তারা উন্মাদ। আমরা তাদের পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের সুযোগ দিতে পারি না। ওবামা তা-ই করেছিলেন।”
ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেন, যদি তিনি ইরানের পারমাণবিক চুক্তি বাতিল না করতেন, “তাহলে তারা এতদিনে পারমাণবিক অস্ত্র পেয়ে যেত এবং তা ইসরায়েল, মধ্যপ্রাচ্য এবং সম্ভবত এর বাইরেও ব্যবহার করত। তাদের কাছে এমন ক্ষেপণাস্ত্রও ছিল, যা, আপনারা কিছুদিন আগে যেমনটা দেখেছেন, ইউরোপ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারত।”
ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান শেষ হয়ে গেছে কিনা, এমন প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প বলেন, “আমি এমনটা বলিনি। আমি বলেছি তারা ব্যর্থ হয়েছে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে কাজ শেষ হয়ে গেছে। আমরা আরও দুই সপ্তাহ হামলা চালিয়ে যেতে পারি এবং যেকোনো লক্ষ্য অর্জন করতে পারি। আমাদের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা আছে, যার সম্ভবত ৭০ শতাংশ আমরা অর্জন করেছি, কিন্তু আরও অন্যান্য লক্ষ্যমাত্রাও রয়েছে যা আমরা অর্জন করতে পারি।”
ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্প্রতি হুমকি দিয়েছেন যে, ইরান যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক প্রস্তাব গ্রহণ না করলে তিনি পুনরায় বোমা হামলা শুরু করবেন।