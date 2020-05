আমফানে মৃতের পরিবারকে ২ লাখ ও গুরুতর আহতদের ৫০ হাজার করে দেওয়ার ঘোষণা প্রধানমন্ত্রীর

মুখ্যমন্ত্রীর আবেদনে আমফান পরবর্তী পরিস্থিতি দেখতে সকালেই রাজ্যে এসেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।আজ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে হেলিকপ্টারে বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শন করেন। এরপর বসিরহাটে প্রশাসনিক বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী জানান,

সাইক্লোন আমফানের কারণে বাংলায় মৃতের পরিবারের সদস্যদের এককালীন ২ লাখ ও গুরুতর আহতদের ৫০ হাজার টাকা করে কেন্দ্রের তরফে দেওয়া হবে। পিএম রিলিফ ফান্ডের তরফে এই খরচ করা হবে।

এছাড়া প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন,

রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার আমফানে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের পাশে সবসময় আছে। আমফানে বাংলার ক্ষয়ক্ষতির জন্য তৎকাল অ্যাডভান্স অ্যাসেসমেন্ট হিসেবে ১০০০ কোটি টাকা দিচ্ছে কেন্দ্র। এরপর কেন্দ্রীয় দলের বিস্তারিত পর্যবেক্ষণের পর ধাপে ধাপে আরো আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে কেন্দ্র।

In the month of May, the country was busy with elections and at that time we had to combat a cyclone that battered Odisha. Now, after a year, this cyclone has affected our coastal areas. People of West Bengal have been worst affected by it: PM Modi on #CycloneAmphan pic.twitter.com/PGOosH84XS

— ANI (@ANI) May 22, 2020