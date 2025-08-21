আবহাওয়া : আগামী ৫দিন সারা দেশে হবে ভারী বৃষ্টি ,নদীসংলগ্ন নিম্নাঞ্চল হবে প্লাবিত

ভিনিউজ ডেস্ক : দেশের দিকে ধেয়ে আসছে ভারী থেকে অতিভারি বৃষ্টিবলয় । এই বৃষ্টি বলয়টি ২১ আগস্ট থেকে শুরু হয়ে ২৫ আগস্ট পর্যন্ত দেশের প্রায় সর্বত্র ধাপে ধাপে প্রভাব ফেলতে পারে।
নদীসংলগ্ন নিম্নাঞ্চল প্লাবিত ও ৬ বিভাগে ভারী বৃষ্টির শঙ্কা
মাঝারি মাত্রায় আক্রান্ত এলাকা : রাজশাহী, ঢাকা, সিলেট ও ময়মনসিংহ বিভাগ।
এদিকে, আগামী ৭২ ঘণ্টায় দেশের ৬ বিভাগে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। এ ছাড়া দেশের বেশ কিছু জেলার নদীসংলগ্ন নিম্নাঞ্চল সাময়িকভাবে প্লাবিত হতে পারে।
বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) এ তথ্য জানিয়েছেন আবহাওয়া অধিদপ্তরের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের উপবিভাগীয় প্রকৌশলী (পুর) পার্থ প্রতীম বড়ুয়া।
পার্থ প্রতীম বড়ুয়া বলেন, ‘আগামী ৭২ ঘণ্টায় দেশের অভ্যন্তরে সিলেট, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, রংপুর, বরিশাল ও খুলনা বিভাগে মাঝারি-ভারী থেকে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। এ সময় রংপুর বিভাগের তিস্তা, ধরলা ও দুধকুমার নদীর পানি বাড়তে পারে। বিশেষ করে তিস্তার পানি বেড়ে নীলফামারী ও লালমনিরহাট জেলায় সতর্কসীমায় প্রবাহিত হতে পারে এবং নদীসংলগ্ন নিম্নাঞ্চল সাময়িকভাবে প্লাবিত হতে পারে। একইসঙ্গে চট্টগ্রাম বিভাগের ফেনী, মুহুরি, সেলোনিয়া, হালদা, সাঙ্গু, মাতামুহুরি নদীর পানি সমতল বৃদ্ধি পেয়ে সতর্কসীমায় প্রবাহিত হতে পারে। এই সময়ে ফেনী, চট্টগ্রাম, বান্দরবান, কক্সবাজার, নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুর জেলার নদীসংলগ্ন নিম্নাঞ্চল সাময়িকভাবে প্লাবিত হতে পারে।’
তিনি আরও বলেন, ‘সিলেট ও ময়মনসিংহ বিভাগের সুরমা, কুশিয়ারা, সারিগোয়াইন, লুবাছরা, জাদুকাটা, ঝালুখালী, মনু, ধলাই ও খোয়াই নদীর পানি সমতল বৃদ্ধি পেয়ে সতর্কসীমায় প্রবাহিত হতে পারে। এতে সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার নদীসংলগ্ন নিম্নাঞ্চল সাময়িকভাবে প্লাবিত হতে পারে।’
তবে প্রধান নদ-নদীগুলোর পানি বাড়লেও তা বিপৎসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হবে বলেও জানিয়েছেন আবহাওয়া অধিদপ্তরের এই কর্মকর্তা।