‘আট ঘণ্টা হলেই সেট থেকে বেরিয়ে যান অক্ষয়’, দীপিকার এ বার বিস্ফোরক দাবি

প্রকাশিতঃ
নিউজ ডেস্ক
-

 

ভিনিউজ ডেস্ক : আট ঘণ্টার বেশি কাজ করবেন না, এই শর্ত দিয়ে বিপাকে দীপিকা পাড়ুকোন। বেশ কিছু দিন ধরে চলা এই বিতর্কে কয়েক দিন আগে মুখ খুলেছেন নায়িকা। দাবি করেছেন, বছরের পর বছর ধরে পুরুষ তারকারা এই একই শর্তে কাজ করে চলেছেন। কিন্তু তখনও কোনও বিতর্ক তৈরি হয়নি। এই পুরুষ তারকাদের মধ্যে উঠে এ বার এল অক্ষয় কুমারের নাম।

সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে একটি ভিডিয়ো। কপিল শর্মার অনুষ্ঠানে এসেছিলেন অক্ষয় কুমার, অভিষেক বচ্চন ও রিতেশ দেশমুখ। সেখানেই অভিষেক ফাঁস করেন, অক্ষয় নাকি আট ঘণ্টার বেশি এক মিনিটও কাজ করেন না। মজা করতে করতেই অভিষেক বলেছিলেন, “আমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তেজিত থাকেন অক্ষয়। আট ঘণ্টার বেশি কাজ করেন না। সকাল সাতটায় সেটে আসতেই ঘড়ির কাঁটা চালু হয়ে যায়। আট ঘণ্টা পূর্ণ হতেই তিনি প্রসাধনী তুলে ফেলে সেট থেকে বেরোনোর জন্য প্রস্তুত হয়ে যান।”

