আজ রাতে পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ : খালি চোখে চন্দ্রগ্রহণ দেখা কি ক্ষতিকর?

প্রকাশিতঃ
নিউজ ডেস্ক
-

 

ভিনিউজ : খালি চোখে চন্দ্রগ্রহণ দেখতে অনেকে ভয় পান। তাতে নাকি চোখের ক্ষতি হতে পারে। তবে এই ধারণার পিছনে কি কোনও যুক্তি রয়েছে?

আজ বাংলাদেশসহ সহ সারা পৃথিবীতে দেখা যাবে পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ। এ দিন রাত ৯টা থেকে গ্রহণ শুরু হবে। তারপর গভীর রাত পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চলবে। আর সবথেকে বড় কথা, আজ প্রায় ১ ঘণ্টা ২২ মিনিট ধরে চলবে পূর্ণগ্রাস গ্রহণ। পাশাপাশি রাতের আকাশে দেখা মিলতে পারে রেড মুন বা রক্তবর্ণ চাঁদের। তাই আজ বহু মানুষই আকাশের দিকে তাকাবেন।

তবে প্রশ্ন হল, আজ রাতের আকাশে চন্দ্রগ্রহণের দিকে খালি চোখে তাকালে কি ক্ষতি হতে পারে? চোখে একাধিক সমস্যা নিতে পারে পিছু? আর সেই উত্তরটা জানতেই পড়ে নিন নিবন্ধটি।

সত্যিই কি চন্দ্রগ্রহণ দেখলে হতে পারে চোখের ক্ষতি?

এই প্রশ্নের উত্তরে বলি, না চন্দ্রগ্রহণ দেখার সঙ্গে সরাসরি চোখের ক্ষতি হওয়ার কোনও আশঙ্কা নেই। তাই আপনি চাইলে অনায়াসে এই গ্রহণ দেখতে পারেন। তাতে ক্ষতি হবে না বললেই চলে।

কেন চোখের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা নেই?

আসলে পৃথিবী যখন সূর্য এবং চাঁদের মধ্যে দিয়ে যায়, তখন হয় চন্দ্রগ্রহণ। এক্ষেত্রে চাঁদের উপর ছায়া পড়ে। তাই চন্দ্রগ্রহণের সময় যেই আলো আপনি দেখতে পান, সেটা চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রতিফলিত হওয়ার আলো। আর প্রতিফলিত আলো থেকে কোনও ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কাই নেই। তাই এ দিন অনায়াসে চাঁদের দিকে তাকিয়ে মহাজাগতিক দৃশ্য দেখতে পারেন।

বেশি চমকায় না

অনেকেই মনে করেন চন্দ্রগ্রহণের দিন বোধহয় চাঁদের আলোর রোশনাই বেড়ে যায়। যদিও এই কথার গ্রহণযোগ্যতা নেই। কারণ, বিজ্ঞান বলছে, অন্যদিনও চাঁদের যেমন আলো থাকে, এ দিনও থাকে ঠিক তাই। এর থেকে বেশি কিছু থাকে না। যার ফলে রাতের আকাশে চন্দ্রগ্রহণ দেখলে খুব একটা সমস্যা হওয়ার কথা নয়।

কোনও ক্ষতিকর রশ্মি ধেয়ে আসে না

কিছু মানুষের মতে, চন্দ্রগ্রহণের সময় চাঁদের থেকে কিছু ক্ষতিকর রশ্মি চোখের দিকে ধেয়ে আসে। তাতে অক্ষিগোলকের হতে পারে ক্ষতি। যদিও এই কথার কোনও সারমর্ম নেই। কোনও ক্ষতিকর রশ্মি চাঁদ থেকে ছুটে আসে না। তাই এ দিন খুব সুরক্ষিত ভাবেই গ্রহণ দেখতে পারেন।

বাচ্চাদের চোখের ক্ষতি হতে পারে?

আজ অনেকেই নিজেরা তো গ্রহণ দেখবেন। কিন্তু বাচ্চাদের দেখতে দেবেন না। আর এই কাজের কোনও যুক্তি নেই বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের মতে, চন্দ্রগ্রহণ বাচ্চারাও অনায়াসে দেখতে পারে। তাতে চোখের ক্ষতির আশঙ্কা প্রায় নেই।

সূত্র: ইন্ডিয়া টাইমস বাংলা

পূর্বের খবরবিবিসি প্রতিবেদন : ইউক্রেনের প্রধান সরকারি ভবনে প্রথমবারের মতো হামলা চালিয়েছে

এই সংক্রান্ত আরো খবর...