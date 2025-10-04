আজকের শিশুই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ – পটিয়ায় বিশ্বশান্তির নীতি প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠানে বক্তাদের অভিমত

আজকের শিশু আগামীদিনের ভবিষ্যৎ। পটিয়ায় বিশ্বশান্তি নীতি প্রতিযোগিতায় বক্তাদের অভিমত
—————————————
আজকের শিশু আগামীদিনের ভবিষ্যৎ। কোমলমতি শিশুদের মানবিক মূল্যবোধের শিক্ষার মাধ্যমে তাদের বড় করে তুলতে হবে। আগামী প্রজন্মের জন্য বাসযোগ্য পৃথিবী গড়তে তুলতে হলে অবিলম্বে প্যালেস্টাইনসহ সকল যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে। এমন মানবিক বার্তায় বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানানো হয় পটিয়া উপজেলাধীন মুকুটনাইট উচ্চ বিদ্যালয়ের মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এক সভায়। বাংলাদেশ বৌদ্ধ সেবাসদনের সহযোগিতায় আন্তর্জাতিক সংগঠন ওয়ার্ল্ড পিস ইথিক্স ক্লাব-এর উদ্যোগে অগ্রসার মেমোরিয়াল সোসাইটি অব বাংলাদেশের আয়োজনে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।
বিশ্বশান্তি নীতি প্রতিযোগিতা উপলক্ষে অসংখ্য শিশুদের অংশগ্রহণে বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি লায়ন একেএম সালাউদ্দিনের সভাপতিত্বে সভার উদ্বোধন করেন ভদন্ত দীপনন্দ ভিক্ষু। প্রধান অতিথি ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ট্রাস্টি রুবেল বড়ুয়া। প্রধান আলোচক ছিলেন ওয়ার্ল্ড এ্যলায়েন্স অব বুড্ডিস্ট এর ভাইস প্রেসিডেন্ট ড. সবুজ বড়ুয়া শুভ।
বিশ্বশান্তি নীতি প্রতিযোগিতার সমন্বয়কারী সরিৎ চৌধুরীর সঞ্চালনায় সভায় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ বৌদ্ধ সেবাসদনের চেয়ারম্যান শিক্ষক প্রতাপ কান্তি বড়ুয়া, মহাসচিব সংগীত শিল্পী অনুপম বড়ুয়া, শিক্ষক সজল কান্তি বড়ুয়া, লিটন কান্তি বড়ুয়া, অশোক বড়ুয়া বাবু, সমন্বয়কারী সবুজ বড়ুয়া পিলু, শিক্ষক জুয়েল বড়ুয়া, আকাশ বড়ুয়া ও সঞ্জয় বড়ুয়া। এছাড়া সভায় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী বৌদ্ধ ঐক্য ফ্রন্টের প্রকৌশলী রণি কুমার চৌধুরী, কল্লোল বড়ুয়া, দেবেশ বড়ুয়া জুয়েল প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।
সভায় বক্তারা বলেন, নারী-শিশু হত্যাযজ্ঞ বন্ধ করে মানবিক বিশ্ব গড়ে তুলতে হবে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানবতার মহৎ চেতনায় ঐক্যবদ্ধ হওয়াই বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ।