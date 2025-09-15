আগামীকাল মেধাবী ছাত্র পার্থ সারথি হাওলাদার মিল্টনের এর ২৭ তম মৃত্যুবার্ষিকী

ভিনিউস : আগামীকাল ১৬ সেপ্টেম্বর বুধবার মেধাবী ছাত্র পার্থ সারথি হাওলাদার মিল্টনের এর ২৭ তম মৃত্যুবার্ষিকী ৷ গত ১৯৯৮ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর ৫:১০ মিনিট লিটন এঞ্জেলস স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর মেধাবী ছাত্র মিল্টন মাত্র ৮ বছর ৯ মাস বয়সে ডাক্তারের ভুল চিকিৎসায় অকালে মৃত্যুবরণ করে। পরিবারের পক্ষ হতে তার আত্মার শান্তি ও সদগতি কামনায় এদিন শ্রীশ্রী ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরে মাঙ্গলিক পূজা ও প্রসাদের ব্যবস্থা করা হয়েছে । এছাড়া সুকন্যা টাওয়ার, ফ্ল্যাট নং ১৫-জি, ৩৫ মিরপুর রোড নিউমার্কেট ঢাকা ১২০৫ এ ধর্মীয় সভা প্রার্থনা ও কাঙ্গালী ভোজের আয়োজন করা হইয়াছে। তার পিতা মাতা ও পরিবারের পক্ষ হতে মিল্টনের আত্মার শান্তি ও সদগতির জন্য সকলের নিকট আশীর্বাদ কামনা করা হয়েছে ।