আগামীকাল ডাকসু নির্বাচন : ঢাবিতে থাকছে ৩ স্তরের নিরাপত্তা

ভিনিউজ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে ভোটগ্রহণ আগামীকাল মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। পুলিশ জানিয়েছে, সোমবার সকাল থেকে ভোটগ্রহণের দিনসহ পরের দিন বুধবার পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় তিন স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েছে পুলিশ।
টিএসসি মোড়ে তৈরি করা হয়েছে পুলিশ কন্ট্রোল রুম। সোমবার রমনা বিভাগের উপ-কমিশনার (ডিসি) মাসুদ আলম সাংবাদিকদের বলেন, ডাকসু নির্বাচন ৯ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।
প্রার্থীদের প্রচার-প্রচারণার কাজ সম্পূর্ণভাবে শেষ হয়েছে। শান্তিপূর্ণভাবে ডাকসু নির্বাচন সম্পন্ন হবে বলে আশা করি।
তিনি বলেন, নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়জুড়ে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সদস্যরা তিন স্তরের নিরাপত্তায় কাজ করছে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমানায়, পুরো এলাকায় টহল ও ভোটকেন্দ্রে সামনে পুলিশের অবস্থান রয়েছে। সুষ্ঠু নির্বাচনে কোনো ব্যাঘাত যেন না ঘটে, সেদিকে সার্বক্ষণিকভাবে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী সর্বোচ্চ সজাগ রয়েছে বলেও জানান এই পুলিশ কর্মকর্তা
জানা যায়, ডাকসু নির্বাচন কমিশনের (ডাকসুর প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা) তত্ত্বাবধানে নির্বাচনে নিরাপত্তার বিষয়গুলো নিয়ে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী কাজ করবে। ভোটাররা যেন সুষ্ঠুভাবে ভোট প্রয়োগ করতে পারেন, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশক্রমে পুলিশ সেসব কাজেও সজাগ থাকবে।