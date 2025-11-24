আইসিইউ রোগীর ৪১ শতাংশের শরীরে অ্যান্টিবায়োটিক কাজ করছে না, বলছে আইইডিসিআর

আইসিইউ রোগীর ৪১ শতাংশের শরীরে অ্যান্টিবায়োটিক কাজ করছে না, বলছে আইইডিসিআর
ভিনিউজ ডেস্ক : হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) ভর্তি প্রায় ৪১ শতাংশ রোগীর শরীরে অ্যান্টিবায়োটিক কাজ করছে না বলে জানিয়েছে সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর)।
অ্যান্টিবায়োটিকের অযৌক্তিক ব্যবহারের ফলে দিন দিন এই সংকট আরও তীব্রতর হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে। সোমবার ঢাকার মহাখালীতে এক অনুষ্ঠানে অ্যান্টিবায়োটিক নিয়ে এমন পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেছে আইইডিসিআর।
“অ্যান্টিবায়োটিকের যথেচ্ছ ও অতিরিক্ত ব্যবহার অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্সকে (এএমআর) বিপজ্জনক পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। এটি এখন দেশের জন্য বড় জনস্বাস্থ্যঝুঁকি,” বলেন আইইডিসিআরের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা অধ্যাপক জাকির হোসেন।
অ্যান্টিবায়োটিকের কার্যকারিতা সম্পর্কে জানাবোঝার জন্য আইইডিসিআর ২০২৪ সালের জুলাই থেকে গত জুন পর্যন্ত ৯৬ হাজার ৪৭৭ জন রোগীর নমুনা পরীক্ষা করে। দেশের পাঁচটি হাসপাতালের আইসিইউতে চিকিৎসাধীন রোগীদের শরীরে ৭১ ধরনের অ্যান্টিবায়োটিকের কার্যকারিতা পরীক্ষা করা হয়।
সেখানে গবেষকরা দেখেছেন, আইসিইউতে চিকিৎসাধীন রোগীদের মধ্যে প্রায় ৪১ শতাংশের ক্ষেত্রে কোনো অ্যান্টিবায়োটিক কাজ করছে না।
“আমরা মানুষের কাছে এই আহ্বান পৌঁছাতে চাই, যাতে মানুষ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক সেবন না করেন। জনসচেতনতা বৃদ্ধি না পেলে ভবিষ্যতে গুরুতর সংকট তৈরি হবে,” অনুষ্ঠানে বলেন আইইডিসিআরের পরিচালক অধ্যাপক তাহমিনা শিরিন।