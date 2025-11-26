‘অল্প বয়সে সৌন্দর্যের অর্থ ছিল এক রকম, আজ তা অন্য ’, কেন বললেন শিল্পা?

ভিনিউজ ডেস্ক : বলিউড অভিনেত্রীদের ফিটনেস প্রসঙ্গ উঠলেই চর্চায় চলে আসে শিল্পা শেট্টির নাম। অভিনেত্রী নিজে ফিট থাকতে পছন্দ করেন। নিয়মিত যোগাভ্যাস ছাড়াও স্বাস্থ্যকর ডায়েট মেনে চলেন। সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে তাঁর শরীরচর্চা এবং এবং খাদ্যাভ্যাস প্রসঙ্গে কথা বলেছেন শিল্পা।
শিল্পা জানিয়েছেন, ব্যস্ত জীবনেও নিয়মিত শরীরচর্চায় যেন কোনও ফাঁকি না থাকে, সে দিকে খেয়াল রাখেন অভিনেত্রী। তাঁর শরীরচর্চার রুটিন কী রকম? শিল্পা বলেছেন, ‘‘আমি যোগ, ফাংশনাল ট্রেনিং এবং স্ট্রেংথ ট্রেনিংয়ের উপর বেশি জোর দিই।’’ শিল্পা জানিয়েছেন, এক দিনে তিনি সব ধরনের ব্যায়াম না করারই চেষ্টা করেন। পরিবর্তে তিনি সপ্তাহের বিভিন্ন দিনে তা মিলিয়ে মিশিয়ে করার চেষ্টা করেন। শিল্পা বলেন,‘‘নিয়মানুবর্তিতাই শেষ কথা। শরীরচর্চার সময় না থাকলে সে দিন স্ট্রেচিং বা শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম করি।’’
বয়সের সঙ্গে ফিটনেস প্রসঙ্গে ধারণাও বদলেছে শিল্পার। তাঁর কথায়, ‘‘অল্প বয়সে ফিট থাকা মানে সৌন্দর্য বুঝতাম। কিন্তু এখন ফিট থাকলে মন ভাল থাকে। মনের জোর বাড়ে।’’ শিল্পার মতে, দীর্ঘায়ু হতে চাইলে যে কোনও মানুষেরই নিজেকে ফিট রাখা উচিত।
সুস্থ থাকতে হলে শরীরচর্চার পাশাপাশি সুষম আহার করেন শিল্পা। তিনি জানিয়েছেন, ক্যালোরি মেপে খাবার খাওয়া তিনি পছন্দ করেন না। শিল্পার কথায়, ‘‘আমি স্বাস্থ্যকর খাবার পরিমিত পরিমাণে খেতে চেষ্টা করি।’’ সারা সপ্তাহে ডায়েটে সব্জি, ফল এবং প্রোটিন রাখেন শিল্পা। পাশাপাশি, তিনি ঘি খেতেও পছন্দ করেন। রবিবারে তাঁর মনের মতো খাবার খেতে পছন্দ করেন শিল্পা। তবে তা যেন মাত্রাতিরিক্ত না হয়, সে দিকেও নজর থাকে অভিনেত্রীর।
আনন্দ বাজার ডট কম