অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে মোদির গৃহীত পদক্ষেপের ভূয়সী প্রশংসা

২১৩টি দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়েছে মহামারী করোনাভাইরাস। বিশ্ব অর্থনীতিতে করোনাভাইরাসের কারণে যে ধাক্কা লেগেছে তা কাটিয়ে উঠতে নানা ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে বিভিন্ন দেশ। ভারতও তার বাইরে নয়। করোনাভাইরাসের প্রকোপ কাটিয়ে উঠে অর্থনীতি জোরদারে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নানা পদক্ষেপ নিয়েছেন। সেসব পদক্ষেপের প্রশংসা করে ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসে কলাম লিখেছেন সুরজিৎ এস ভাল্লা। ”PM Modi has used COVID crisis to reorient India towards reform, long awaited destiny” শিরোনামের সেই লেখাটি আজ সোমবার প্রকাশ করা হয়েছে।

গত ১২ মে করোনাভাইরাসের মোকাবিলায় এবং অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে ২০ লাখ কোটি রুপির বিশেষ আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করেন মোদি। যা ভারতের জিডিপির প্রায় ১০ শতাংশ। এই প্রকল্পের নাম দিয়েছেন ‘আত্মনির্ভর ভারত অভিযান’। এই আর্থিক প্যাকেজ দেশে বিরাট সংস্কার আনবে বলে আশ্বস্ত করেন মোদি। এই আর্থিক প্যাকেজের মধ্যে কৃষক, শ্রমিক থেকে শুরু করে ক্ষুদ্র ও অতিক্ষুদ্র শিল্পক্ষেত্র-যারা নিয়ম মেনে কর দেন, শিল্পক্ষেত্র সবার জন্য বন্দোবস্ত থাকবে। এছাড়া স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদে কৃষি, শ্রম ও শিল্পখাতে নানা পদক্ষেপেরও ঘোষণা দিয়েছে ভারত সরকার।

করোনা মোকাবেলায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নেওয়া পদক্ষেপের সাথে ভারতের গৃহীত পদক্ষেপগুলোর তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে মোদি নেতৃত্বাধীন সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন সুরজিৎ এস ভাল্লা।

প্রসঙ্গত, সুরজিৎ আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলে (আইএমএফ) ভারতের প্রতিনিধিত্ব করছেন। এছাড়া মোদির দ্বিতীয় মেয়াদের সরকারের অর্থনীতিবিষয়ক উপদেষ্টার দায়িত্বও ছিলেন সুরজিৎ এস ভাল্লা।

গত বছরের ডিসেম্বরে চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহর থেকে করোনাভাইরাস ছড়িয়ে পড়ে। এ ভাইরাসের সংক্রমণে ভারতের অবস্থান এখন বিশ্বে সপ্তম। আজ সোমবার পর্যন্ত দেশটিতে মোট করোনা সংক্রমিত হয়েছে ১ লাখ ৯১ হাজার ৪১ জন এবং মারা গেছে ৫ হাজার ৪১৩ জন।