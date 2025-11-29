অভিবাসনপ্রত্যাশীদের আশ্রয়-সংক্রান্ত সব সিদ্ধান্ত স্থগিত করছে যুক্তরাষ্ট্র

ভিনিউজ ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটনে দুই ন্যাশনাল গার্ড সদস্যকে গুলি করে হত্যার ঘটনার পর আশ্রয় (অ্যাসাইলাম) সংক্রান্ত সব সিদ্ধান্ত স্থগিত করতে নির্দেশ দিয়েছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন। শুক্রবার অভ্যন্তরীণ নির্দেশনার ভিত্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে দেশটির গণমাধ্যম এবং বিষয়টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দুজন কর্মকর্তা।

যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ও অভিবাসন সেবা বিভাগের পরিচালক জোসেফ এডলো শুক্রবার সামাজিকমাধ্যমে জানান, ‘যতক্ষণ না প্রত্যেক বিদেশি নাগরিককে সর্বোচ্চ পর্যায়ে যাচাই–বাছাই করা যায়, ততক্ষণ আশ্রয় সংক্রান্ত সব সিদ্ধান্ত স্থগিত থাকবে।’

ঘটনার তদন্তে উঠে এসেছে, বুধবার হোয়াইট হাউসের কাছে গুলি করার সময় ২০ বছর বয়সী বিশেষজ্ঞ সারাহ বেকস্ট্রম ও ২৪ বছর বয়সী স্টাফ সার্জেন্ট অ্যান্ড্রু উলফ গুরুতর আহত হন। পরে বৃহস্পতিবার রাতে বেকস্ট্রম মারা যান।

অভিযুক্ত ২৯ বছর বয়সী আফগান নাগরিক রহমানউল্লাহ লাকানওয়ালের বিরুদ্ধে এখন প্রথম-ডিগ্রি হত্যা এবং অস্ত্রসহ হত্যাচেষ্টা সংক্রান্ত দুটি অভিযোগ আনা হয়েছে। লাকানওয়াল আফগান যুদ্ধে মার্কিন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার জন্য কাজ করেছিলেন।

বেকস্ট্রম ও উলফ পশ্চিম ভার্জিনিয়ার ন্যাশনাল গার্ডের সদস্য ছিলেন এবং ট্রাম্পের ‘অপরাধ দমন মিশন’-এর অংশ হিসেবে ওয়াশিংটন ডিসিতে দায়িত্ব পালন করছিলেন। ট্রাম্প বিভিন্ন শহরে ন্যাশনাল গার্ড পাঠিয়ে গণহারে অবৈধ অভিবাসী বহিষ্কারের উদ্যোগ নিতে চাইলেও আদালতের বাধার মুখে পড়েছেন।

ট্রাম্প এই ঘটনার কথা উল্লেখ করে বলছেন, এটি ‘সন্ত্রাসী হামলা’ এবং বাইডেন প্রশাসন আফগানিস্তান যুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কাজ করা আফগান নাগরিকদের প্রবেশ অনুমোদনের মাধ্যমে সমস্যা তৈরি করেছে। তিনি আরও বলেছেন, দরিদ্র দেশ থেকে অভিবাসন স্থায়ীভাবে বন্ধ করতে চান এবং কয়েক মিলিয়ন বিদেশিকে দেশ থেকে বহিষ্কার করার পরিকল্পনা করছেন।

অ্যাটর্নি জিনিন পিরো জানিয়েছেন, হত্যার অভিযোগ ছাড়াও অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ আনা হতে পারে। তিনি নিহত বেকস্ট্রমের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন। তদন্তকারীরা হামলার উদ্দেশ্য জানতে দিনরাত কাজ করছেন এবং ওয়াশিংটন অঙ্গরাজ্যসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে তল্লাশি কার্যকর করা হচ্ছে।

পশ্চিম ভার্জিনিয়ার গভর্নর প্যাট্রিক মরিসি জানান, উলফের অবস্থা এখনও ‘অত্যন্ত সংকটাপন্ন’। তিনি বেকস্ট্রমের স্মরণে অঙ্গরাজ্যের পতাকা অর্ধনমিত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বুধবার রাতে ঘোষণা দিয়েছেন, বাইডেন প্রশাসনের উদ্যোগে যুক্তরাষ্ট্রে আনা প্রায় ৭৬ হাজার আফগান শরণার্থী—যাদের অনেকেই আগে দোভাষী ও অনুবাদক হিসেবে কাজ করেছিলেন—তাদের পুনরায় যাচাই-বাছাই করা হবে। মানবাধিকারকর্মীরা বলছেন, যদিও যাচাই প্রক্রিয়া যথেষ্ট কঠোর ছিল, এই কর্মসূচি তালেবানের প্রতিশোধের ঝুঁকিতে থাকা লোকদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা হিসেবে কাজ করেছে।

লাকানওয়াল ২০২১ সালে ‘অপারেশন অ্যালাইস ওয়েলকাম’ কর্মসূচির মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেন। তিনি আশ্রয়ের জন্য বাইডেন প্রশাসনের সময় আবেদন করেছিলেন, তবে অনুমোদন পান ট্রাম্প প্রশাসনের কার্যকালে। তিনি ওয়াশিংটনের বেলিংহামে স্ত্রী ও পাঁচ সন্তানসহ থাকতেন, যা সিয়াটলের প্রায় ৮০ মাইল উত্তরে।

