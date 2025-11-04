অন হোল্ড’ অবস্থায় আছি – মনোনয়ন প্রসঙ্গে রুমিন ফারহানা

ভিনিউজ : আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে বিএনপি সোমবার ২৩৭টি আসনের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছে। তবে সেই তালিকায় দলের সিনিয়র আইনজীবী ও সাবেক সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানার নাম নেই।

দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সোমবার সন্ধ্যায় প্রার্থীদের তালিকা ঘোষণা করার পর সামাজিক মাধ্যমে বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়।

বিষয়টি নিয়ে রাতেই এক টেলিভিশন আলোচনায় রুমিন ফারহানা জানান, তার মনোনয়ন আপাতত ‘অন হোল্ড’ অবস্থায় রয়েছে। তিনি বলেন, ‘এখনো অনেক আসন ঝুলে আছে। দল ‘উইনেবল’ প্রার্থী খুঁজছে, সেই বিবেচনায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে।’

তিনি আরও বলেন, প্রকাশিত তালিকাটি এখনও প্রাথমিক। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন আসতে পারে। কেউ বাদ পড়তে পারেন, আবার নতুন কেউ যুক্তও হতে পারেন।

রুমিন ফারহানা জানান, ১২–১৫ বছর ধরে যারা দলটির পাশে ছিলেন, তাদের সঙ্গে আসন ভাগাভাগি সংক্রান্ত আলোচনা চলছে। তাই এখনও ৬৩টি আসন ঘোষণা করা হয়নি। পাশাপাশি নতুন কিছু দলের সঙ্গে জোটবদ্ধ হওয়ার কথাও চলছে।

মনোনয়ন বঞ্চিত নেতাকর্মীদের প্রতিক্রিয়া নিয়ে তিনি বলেন, ‘বড় দলগুলোতে প্রার্থীর সংখ্যা স্বাভাবিকভাবেই বেশি হয়। নেতাকর্মীদের আবেগকে শ্রদ্ধা করা উচিত। মন খারাপ হওয়া স্বাভাবিক, তবে এই পরিস্থিতি দীর্ঘস্থায়ী হবে না।’

নারী প্রার্থীর সংখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘যদি বিএনপি নারী মনোনয়ন ৫ শতাংশ পর্যন্ত বাড়াতে রাজি হয়, তাহলে চূড়ান্ত তালিকায় আরও নারী যুক্ত করা সম্ভব হবে।’

