অঘোষিত সেমিফাইনাল : পাকিস্তানকে হারালেই ফাইনালে বাংলাদেশ

ভিনিউজ : এশিয়া কাপে টানা দুই ম্যাচ খেলার ধকল নিতে হচ্ছে বাংলাদেশকে। ভারত ম্যাচ শেষ না হতেই ভাবতে হচ্ছে পাকিস্তানকে নিয়ে। ফাইনাল নিশ্চিতের মিশনে বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) পাকিস্তানের মুখোমুখি হবে টাইগাররা। দুবাইয়ে ম্যাচ শুরু হবে রাত সাড়ে ৮টায়। এই ম্যাচ জিতলেই ফাইনাল নিশ্চিত মুস্তাফিজদের।
বাংলাদেশের বিপক্ষে মাঠে নামার আগে অবশ্য টাইগাদের সমীহের চোখেই দেখছেন আফ্রিদি। টাইগারদের হারাতে হলে তিন বিভাগেই ভালো করতে হবে বলে মন্তব্য করেন তিনি। জানান, পুরো দলের নজর এখন বাংলাদেশের ম্যাচের দিকে।
আফ্রিদি বলেন, ‘বাংলাদেশ দারুণ একটি দল। তারা ইদানীং ভালো খেলেছে। ভালো দলের সঙ্গে খেললে প্রথম ধাক্কাটা আপনাকেই দিতে হবে। তাদের সুযোগ দেওয়া যাবে না, আমাদের ভালো ক্রিকেট খেলতে হবে। ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং ৩ বিভাগেই ভালো খেলতে হবে।‘
ভারতের কাছে হারের পর ফাইনালে যাওয়ার সমীকরণটা বেশ পরিষ্কার বাংলাদেশের সামনে। শেষ ম্যাচে পাকিস্তানকে হারাতেই হবে দলকে। সেটা হলে কোনো ধরনের হিসাব-নিকাশ ছাড়াই ফাইনালে ভারতের প্রতিপক্ষ হয়ে যাবে বাংলাদেশ। আর যদি টাইগাররা হারে তাহলে ফাইনালে ভারত প্রতিপক্ষ হিসেবে পাবে পাকিস্তানকে।
নিজেদের সবশেষ ম্যাচে ভারতের কাছে ৪১ রানের বড় ব্যবধানে হারে বাংলাদেশ। টস জিতে বোলিং নেওয়ার সিদ্ধান্ত প্রথমে তাত্ত্বিকভাবে সঠিক মনে হলেও বাস্তবে তা উল্টো চাপ হয়ে দাঁড়ায় বাংলাদেশের জন্য। ইনিংসের শুরুতেই অভিষেক শর্মা খেলেন মাত্র ৩৭ বলে ৭৫ রানের ইনিংস। বাংলাদেশের বোলাররা মাঝপথে কিছুটা ফিরে আসতে সক্ষম হয়, তবু ভারত দাঁড়ায় ২০ ওভারে ১৬৮ রানে।
জবাবে রান তাড়া করতে নেমে দ্রুতই ভেঙে পড়ে বাংলাদেশের টপ অর্ডার। কিন্তু একপ্রান্তে ভরসা হয়ে দাঁড়ান সাইফ হাসান। তার ব্যাট থেকে আসে ৫১ বলে ৬৯ রান, ৩ চার আর ৫ ছক্কায় সাজানো। কিন্তু প্রয়োজনীয় সঙ্গ পেলেন না তিনি। শেষ পর্যন্ত ১৯.৩ ওভারে অলআউট হয় বাংলাদেশ, রান থামে ১২৭-এ।